Chi è Biagio Venditti: Daniele Parisi in Di4ri su Netflix

Chi è Biagio Venditti? È Daniele Parisi in Di4ri, la prima serie TV teen italiana di Netflix, in streaming dal 18 maggio 2022.

Il cast di Di4ri, serie TV Netflix, è molto giovane. Daniele Parisi è un ragazzo delle medie e a interpretarlo è l’attore Biagio Venditti. Chi è? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui, dalle esperienze passate alla vita privata.

Di4ri trailer

Biagio Venditti chi è

Biagio Venditti, nato ad agosto 2007, è un attore romano dalla ricca esperienza, nonostante la giovane età. Ha lavorato nel mondo della pubblicità, come dimostra lo spot di un fast food americano girato da Gabriele Mainetti, cui il ragazzo ha preso parte, superando ai provini più di 100 coetanei.

Il suo percorso artistico lo ha visto anche specializzarsi come ballerino freestyle e hip hop e a soli 6 anni ha preso parte alla campagna Trenta ore per la vita. Tre anni dopo ha trovato spazio sul set di Don Matteo. Ha studiato recitazione online e, come molti ragazzi della sua età, è un appassionato di serie TV e il suo sogno era quello di essere protagonista di uno show popolare su Netflix. Desiderio avverato, visto che ha ottenuto la parte di Daniele Parisi in Di4ri.

Biagio Venditti e Antonello Venditti

Il cognome Venditti non può che far sollevare qualche sopracciglio, soprattutto a Roma. Vi è dunque una parentela tra Biagio e Antonello Venditti? Si tratta del nipote del celebre cantautore? Nulla affatto. Soltanto un caso di omonimia.

Il padre di Biagio Venditti non è il figlio di Francesco Saverio, unico figlio dell’artista. Non vi è alcun legame di parentela. Sappiamo che il papà di Biagio è originario di Trasacco, borgo in Abruzzo, dove chiamano il ragazzo Don Matteo, data la sua partecipazione all’amata fiction con Terence Hill, prima, e ora con Raoul Bova.

Di4ri cast: Daniele Parisi

Biagio Venditti interpreta il personaggio di Daniele in Di4ri, serie TV teen su Netflix, in streaming dal 18 maggio. Si tratta di un giovane ragazzo molto maturo, punto di riferimento per i suoi compagni di classe. Tutti lo considerano generoso e intelligente e in breve il suo cuore inizia a battere per qualcuno: Mirko. Riesce a fargli capire che non deve necessariamente frequentare gli amici di terza media di suo fratello. Ha un gruppo sul quale contare nella sua classe. Tra i due ci sarà un bacio e, dopo una prima delusione, Daniele troverà l’amore in maniera inaspettata.