Chi è Pietro Sparvoli: Mirko Valenti in Di4ri su Netflix

Chi è Pietro Sparvoli? È Mirko Valenti in Di4ri, la prima serie TV teen italiana di Netflix, in streaming dal 18 maggio 2022.

Il cast di Di4ri, serie TV Netflix, è molto giovane. Mirko Valenti è un ragazzo delle medie e a interpretarlo è l’attore Pietro Sparvoli. Chi è? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui, dalle esperienze passate alla vita privata.

Di4ri trailer

Pietro Sparvoli chi è

Pietro Sparvoli è un giovane attore, nato a Roma nel 2006. Vanta una ricca formazione, che ha avuto inizio con un corso di recitazione presso il Teatro del Torino, sotto la direzione artistica di Luca Pizzurro. Ha poi seguito due Masterclass, la prima con Franco Oppini e la seconda con Francesco Montanari. Nel 2021 è poi entrato a far parte della Compagnia dei Giovani del Teatro del Torino. L’ultimo passo è stato poi iscriversi all’Accademia di Recitazione cinematografica Studio Cinema International. Il ruolo di Mirko non è il primo della sua carriera ma Di4ri è senza dubbio il suo step più importante. In precedenza aveva preso parte al film Prisma di Ludovico Bessegato.

Ha avuto il suo primo ruolo quando aveva 5 anni ma sul set di Di4ri è stato per la prima volta al centro di un progetto come protagonista. Ecco le sue parole a filmpost: “È stata un’esperienza incredibile. Mi ha dato tanto a livello umano e professionale. Mi sono sentito davvero privilegiato. Delle varie scene tengo particolarmente a quella del bacio con Daniele. Io e Mirko abbiamo poco in comune. Non sono timido, anzi sono molto estroverso. Tutte le vicende sono raccontate in maniera credibile e sincera. La sceneggiatura è inoltre ricca di eventi realmente accaduti nelle scuole medie italiane.

Di4ri cast: Mirko Valenti

Pietro Sparvoli interpreta Mirko Valenti in Di4ri, serie TV teen di Netflix. Un ragazzo molto timido e introverso, giunto a Roma da poco tempo. Ha un fratello maggiore, Damiano, che frequenta la terza media. Inizialmente frequenta i suoi amici ma lentamente si rende conto d’avere molto in comune con Daniele. i due diventano grandi amici e insieme si integrano al meglio nella II D.