Non siamo soli EP Alex: info, tracklist e data di uscita

Andiamo a scoprire tutti i dettagli sull’EP di Alex: tracklist, data di uscita e tutte le informazioni riguardo il lavoro dell’alunno di Amici.

È giunta a conclusione la ventunesima edizione di Amici, che ha visto trionfare Luigi. Tra gli alunni arrivati però fino all’atto conclusivo del talent show c’è Alex, che durante la finale ha presentato l’inedito Non siamo soli, brano che dà il titolo al suo primo EP. Dopo la sua avventura nella scuola di Amici, Alex ha firmato il contratto discografico con l’etichetta 21Co, preferendo puntare dunque su un’etichetta indipendente, che possa metterlo al centro dei propri progetti, piuttosto che su una major, che gli avrebbe garantito forse più visibilità, ma meno attenzione. Andiamo dunque a scoprire tutto sul primo EP di Alex.

Non siamo soli: quando esce l’EP di Alex

Partiamo col dire che l’Ep di Alex, dal titolo Non siamo soli, uscirà il 10 giugno, sia in formato fisico che in tutti gli store digitali. È già disponibile il pre-order per iniziare ad acquistare o salvare sulle piattaforme digitali l’EP.

Non siamo soli: la tracklist dell’EP di Alex

All’interno di Non siamo soli troveranno spazio tutti gli inediti presentati finora dall’artista durante la sua avventura ad Amici. Oltre alla title track, dunque, troveremo il grande successo Sogni al cielo, che ha ottenuto la certificazione di singolo d’oro, poi altri brani come Senza chiedere permesso (realizzato da Michele Bravi, che ha ceduto ad Alex la canzone), Accade, Ammirare tutto e Tra silenzi (Roma). Queste le canzoni dunque presenti nel primo lavoro di Alessandro Rina, in arte Alex, grande protagonista di questa edizione di Amici. L’EP uscirà dunque per l’etichetta 21Co e Alex ha raccontato la propria scelta rivelando di voler puntare su un’etichetta indipendente per non rischiare di sparire come è successo ad altri ragazzi che, dai talent show, sono approdati direttamente nelle major.