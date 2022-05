Uomini e Donne Fabio Nova contro tina è fotografo top o finge? Le prove

- Advertisement -

Uomini e Donne: è scontro tra Fabio Nova e Tina, ma chi ha ragione tra i due? Vediamo il dibattito tra loro.

Torna al centro del dibattito l’attività di fotografo di Fabio Nova, che è tornato a scontrarsi con Tina proprio riguarda questa sua professione. I due hanno già avuto un battibecco nella scorsa settimana e ora sono tornati a punzecchiarsi. Tina non ha gradito affatto l’esordio di Fabio, che presentandosi come fotografo ha ammesso di avere dei modelli di bellezza abbastanza rigidi, iniziando a classificare le donne in “belle e brutte” perché, per deformazione professionale, ha sempre dovuto dare dei giudizi del genere. Il modo in cui Fabio ha parlato dell’aspetto estetico delle donne non è piaciuto a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma se il primo ha solo chiesto a Fabio di moderare i toni, la seconda si è letteralmente scagliata contro di lui. Dopo il battibecco della scorsa settimana, incentrato proprio sui giudizi che l’uomo si sente in dovere di dare a causa della sua esperienza, i due sono tornati a scontrarsi, con Tina che ha messo in dubbio l’attività di fotografo di Fabio.

Uomini e Donne, Fabio contro Tina: chi ha ragione?

Se la rabbia di Tina nel primo battibecco con Fabio sull’inadeguatezza dei suoi giudizi era giustificabile, probabilmente l’opinionista del dating show di Canale 5 è andata fuori strada nel mettere in dubbio la professione di Fabio. L’uomo ha infatti davvero alle spalle una lunga attività da fotografo e ha immortalato molti vip, come ha ammesso in studio, facendo anche i nomi delle persone fotografate (Alba Parietti, Zucchero Fornaciari). Su Instagram è possibile vedere il frutto del lavoro da fotografo di Fabio Nova.

Su questo fronte ha dunque ragione Fabio, che difende la sua professione, ma in generale nel dibattito l’uomo ha mostrato poco tatto. La cosa certa, comunque, è che i due probabilmente torneranno a scontrarsi anche nei prossimi tempi.