Andrea Scanzi: l’omaggio a Franco Battiato in un libro

Andrea Scanzi, andiamo alla scoperta dell’omaggio che il giornalista ha regalato a Franco Battiato a un anno dalla sua scomparsa.

Dopo un anno dalla morte di Franco Battiato, Andrea Scanzi ha pubblicato un libro che ripercorre e celebra la carriera del grandissimo artista siciliano. Il giornalista sarà protagonista della puntata di mercoledì 18 maggio di Oggi è un altro giorno, dedicata proprio al ricordo di Battiato: andiamo dunque a scoprire i dettagli del libro realizzato da Scanzi per il cantante siciliano.

Andrea Scanzi: il libro per Franco Battiato

È disponibile da alcuni giorni in libreria E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato, libro edito da Paper First che ripercorre la carriera di Franco Battiato, tra la sua carriera musicale ma anche le sue altre attività, come quella di linguistica o le sue incursioni nella pittura, nel cinema, nell’opera e le sue riflessioni sulla religione e la meditazione.

Andrea Scanzi ripercorre a tutto tondo la carriera e la poetica di Franco Battiato, un’artista che secondo il giornalista non è si è mai tirato indietro, mettendosi sempre in gioco e riuscendo a mantenere sempre vive le sue convinzioni in termini filosofici e spirituali, senza sacrificare il suo successo radiofonico e commerciale.

Andrea Scanzi ha scelto dunque di omaggiare l’artista che in lui ha avuto un impatto molto importante. Un modo per omaggiarlo e per esprimere tutto il suo amore per un’artista che ha segnato con forza il panorama culturale italiano. E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili e ascese velocissime di Franco Battiato si aggiunge alla lunga lista di scritti di Andrea Scanzi, solo nel 2021 sono due libri che ha scritto: Demolition Man. Matteo Renzi, la tragedia della politica italiana e Sfascistoni. Manuale di resistenza a tutte le destre. Una penna molto florida, che ora ha scelto di omaggiare un grande artista come Franco Battiato.