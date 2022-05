Anticipazioni uomini e donne scelta Luca: Tina furiosa

- Advertisement -

Anticipazioni uomini e donne chi ha scelto Luca Salatino? Spoiler sull’intera registrazione e l’addio del Tronista tra le lacrime in studio

A uomini e donne per il trono classico Luca Salatino ha fatto la sua scelta. Una sorpresa per i telespettatori che in queste puntate stanno vedendo l’indecisione del tronista romano tra Soraia e Lilly. La sua corteggiatrice preferita sembrava essere Aurora. La ragazza ha lasciato il programma condotto da Maria De Filippi tempo fa perché non riteneva l’atteggiamento del tronista corretto. Voltata pagina, Luca fino alla registrazione della scelta, si è sempre dimostrato dubbioso sulle corteggiatrici rimaste come tra due fuochi: da un lato spiazzato dalla dolcezza di Lilly, dall’altro attratto dalla personalità di Soraia.



Un percorso ricco di ostacoli dunque quello del ragazzo romano che però ha avuto un epilogo che in pochi si aspettavano. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne sulla scelta di Luca, rivelate dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, ospiti in studio a supportarlo l’ultima coppia del trono classico nata nel programma, in ordine di tempo: Matteo e Valeria. Tanta emozione poi dopo il discorso Luca ha fatto la sua scelta: Soraia. Dagli spoiler sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, sempre a cura di Lorenzo Pugnaloni, vedremo Tina particolarmente arrabbiata.



Le anticipazioni sul dating show vedono la bionda opinionista non si infurierà per la scelta di Luca e Soraia ma per Ida e Riccardo. I due protagonisti del trono Over hanno ricominciato ad uscire insieme. Gli spoiler però non sorridono alla coppia al momento solo scontri tra la Platano e Guarnieri.