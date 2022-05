Chi è Stefania Cavallaro al posto di Barbara Palombelli a Stasera Italia

- Advertisement -

Stefania Cavallaro, scopriamo chi è la conduttrice che sostituirà Barbara Palombelli a Stasera Italia fino a venerdì.

Novità in vista per Stasera Italia fino a venerdì 20 maggio: al posto di Barbara Palombelli, volto simbolo del programma, ci sarà Stefania Cavallaro. La Palombelli sarà assente per motivi personali e perciò vedremo in questi giorni la Cavallaro al timone dello show, in diretta in prime time dal lunedì al venerdì su Rete 4. Andiamo dunque a conoscere meglio la conduttrice televisiva.

Chi è Stefania Cavallaro

La donna non è un volto nuovo di Rete 4, è già protagonista del Tg4, come inviata e conduttrice. La Cavallaro inizia a muove i primi passi nel giornalismo sul finire degli anni ’90 a Mediaset. La conduttrice ha raccontato di aver sempre coltivato il sogno di fare la giornalista e così si è iscritta a un corso a Roma, approdando così a Telelombardia e iniziando quella che sarebbe stata una lunga carriera nel mondo del giornalismo.

Nel 2001 la Cavallaro entra a far parte della redazione di Studio Aperto, una grande occasione per la giornalista, che si è affermata proprio grazie a questa esperienza. Qui la donna prende parte a molti progetti interni a Studio Aperto, conducendo rubriche e programmi di approfondimento come Lucignolo, Live e Rewind. Fino al 2019 la donna è un volto noto di Studio Aperto, conducendo le principali edizioni del telegiornale. Da tre anni a questa parte Stefania Cavallaro è passato a Tg4, dove è protagonista tutt’ora. Adesso, per la donna arriva la grande occasione di condurre Stasera Italia, in attesa del regolare ritorno di Barbara Palombelli.

Per ciò che concerne la vita privata, non sappiamo molto sulla conduttrice, che mantiene il più serrato riserbo sulla sua sfera sentimentale. Quasi nulle le informazioni a riguardo dunque, con Stefania che mostra solo il suo lato pubblico e mantiene riservato quello privato.