Franco Battiato canzoni più famose: le frasi più belle

Franco Battiato le canzoni più famose del maestro sono storia della musica. Non solo avrò cura di te, scopriamo le frasi più belle scritte dall’artista.

Nell’olimpo della musica italiana un posto di rilievo è sicuramente occupato da Franco Battiato, autore di tantissime canzoni che hanno scritto la storia e sono diventate famosissime. Ripercorriamo la carriera dell’artista siciliano attraverso le sue canzoni più famose.

Franco Battiato: le canzoni più famose e le frasi più belle

Non è facile stilare una lista delle canzoni più famose di Franco Battiato, talmente tanti sono stati i suoi successi. Sicuramente, non possiamo non partire da La cura, una delle più intense e accorate dediche mai messe in musica. La cura è una delle canzoni più famose dell’intera tradizione italiana, un testo suggestivo e ricco di significato, una vera e propria preghiera introspettiva che inizia con l’eloquente “Ti proteggerò” che somiglia molto a una dichiarazione d’intenti in testa al brano.

Abbiamo poi un’altra canzone famosissima come “Centro di gravità permanente”, un brano che parla di quel senso di smarrimento che tutti ci troviamo prima o poi a trovare, alla ricerca di un qualcosa “Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente”.

Proseguiamo il viaggio nella discografia di Franco Battiato con un altro brano iconico come Voglio vederti danzare, una canzone dominata da atmosfere lontane e mistiche, che con continui riferimenti storici e geografici ha un potere evocativo enorme. La canzone è stata un successo pazzesco, tanto che l’artista l’ha realizzata anche in inglese e spagnolo e, negli anni avvenire, sono stati realizzati tantissimi remix e cover incentrati sulla canzone.

Un posto speciale nella rassegna delle canzoni di Franco Battiato è occupato da La stagione dell’amore. Un brano che riesce a fotografare con una nitidezza impressionante il fuoco della giovinezza, quella stagione dell’amore che contrassegna la vita di ogni uomo, che deve essere bravo a non lasciarla scappare e a sfruttarla al meglio. Battiato rende al meglio la sorpresa che l’amore porta nella vita quando arriva, inaspettato e inatteso: La stagione dell’amore viene e va All’improvviso senza accorgerti, la vivrai, ti sorprenderà”. Il cantante invita a non sprecare questa bellissima stagione, come capitato a lui: Se penso a come ho speso male il mio tempo Che non tornerà, non ritornerà più”.

Canzoni e frasi rimaste impresse a fondo nel panorama artistico italiano: il contributo di Franco Battiato alla musica italiana è enorme e rimane vivo e capace di emozionare ancora oggi.