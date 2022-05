Giustizia per tutti: trama e cast

- Advertisement -

Giustizia per tutti è la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova, di genere legal drama. Vediamo insieme trama e cast della serie.

Debutta questa sera, mercoledì 18 maggio 2022 alle 21.20, la nuova fiction di Canale 5 Giustizia per tutti. Diretta da Maurizio Zaccaro e ambientata a Torino, la miniserie in tre puntate vanta Raoul Bova come produttore e attore protagonista di questo avvincente dramma con sfondi crime. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Giustizia per tutti: la trama

Roberto Beltrami è un uomo che da dieci anni sta scontando una condanna per l’omicidio della moglie Beatrice, ma alla fine riesce a dimostrare la propria innocenza e a essere liberato. Fuori di prigione, trova lavoro nello studio legale di Victoria Bonetto, che conosceva bene Beatrice, e Roberto accetta a patto di potersi occupare del caso di un uomo accusato di omicidio, che potrebbe avere informazioni sul vero colpevole dell’uccisione di sua moglie. Nelle indagini lo aiuterà anche sua cognata Daniela, che fa la poliziotta.

Giustizia per tutti: il cast

Protagonista della nuova serie di Canale 5 è Raoul Bova, noto attore italiano che non necessita di presentazioni, e che è anche produttore di questa fiction. Nella quale sarà affiancato sul set dalla sua compagna, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales (Immaturi – Il viaggio, Natale da chef).

RAOUL BOVA – Roberto Beltrami

ROCIO MUNOZ MORALES – Victoria Bonetto

ANNA FAVELLA – Daniela / Beatrice

ROSSELLA BRESCIA – Gabriella

FRANCESCA VETERE – Giulia

GIULIA BATTISTINI – Chiara

JACOPO CROVELLA – Sebastiano

GIUSEPPE ANTIGNATI – avvocato Valori

ELIA MOUTAMID – Fabio

ANNA FERRUZZO – Anna Lorenzi

ROBERTO ZIBETTI – Tommaso Randelli

GIADA DI PALMA – Gloria

SILVIA LORENZO – Lucia

BEPPE ROSSO – avvocato Carlo Bonetto