Stranger Things la storia di Undici e Mike: VIDEO

- Advertisement -

Ripercorriamo la storia di Undici e Mike in Stranger Things. In attesa della quarta stagione, ecco un riassunto della loro love story.

Tutti attendiamo con ansia Stranger Things 4, in uscita il 27 maggio su Netflix. Nei nuovi episodi ritroveremo Undici e Mike separati, ma come siamo arrivati fino a questo punto? Ripercorriamo la loro storia insieme attraverso le prime tre stagioni della serie cult.

Stranger Things Undici e Mike

Cosa ne sarà di Undici e Mike? Avranno un futuro insieme o l’arco narrativo conclusivo di Stranger Things avrà una piega drammatica? Uno dei due morirà? Ci sarà il sacrificio ultimo del personaggio di Millie Bobby Brown o un lieto fine al fianco di Finn Wolfhard? Queste sono soltanto alcune delle tante domande che i fan si pongono. Al di là delle teorie, tutto ciò che ci resta da fare è guardare al passato e ripercorrere il sentiero già noto. Rinfreschiamoci la memoria con un riassunto di Stranger Things, almeno per quanto riguarda la love story principale.

Stranger Things 1

Ricordiamo Undici con i capelli rasati, impaurita e desiderosa di trovare un luogo sicuro. Si ritrova nel seminterrato di Mike, che scopre il suo strano tatuaggio e prova a farla parlare. I volti sono quelli di due bambini ed è quasi strano rivederli oggi, considerando quanto siano cresciuti.

Undici deve abituarsi a cose normalissime per tutti gli altri ma incredibili per lei, a partire da una semplice poltrona reclinabile. Viene coinvolta dal gruppo di amici in un piano avventuroso, il che la spinge a travestirsi, ammaliando ancora una volta un già cotto Mike. Come dimenticare, poi, il loro primo e tenero bacio, quando lui prova a spiegarle che la vuole nella sua vita ma non come sorella.

Stranger Things 2

Vi è poi una lunghissima separazione. Undici viene salvata da Hopper e in seguito si ritrova a vivere un’avventura in solitaria, scovando sua madre e sua “sorella”. Indaga sul proprio passato ma torna giusto in tempo per salvare la vita della sua vera famiglia e del suo Mike. Il loro incontro spezza il cuore, ricomposto da quel tenero abbraccio, che consente ai due di tornare a respirare.

E poi? Poi c’è il ballo! La battaglia è conclusa ed è tempo di essere dei semplici ragazzini, innamorati e pronti per un vero bacio. È tutto così tenero da far tornare indietro nel tempo tutti gli spettatori, fino a ricordare il loro primo amore.

Stranger Things 3

Dall’infanzia si passa poi all’adolescenza, con un Hopper geloso e sempre presente. Ai baci seguono i primi litigi. L’incapacità comunicativa dei due però non può nascondere i sentimenti che provano. Nella terza stagione sono più lontani che mai ma, nel finale, più vicini che mai. La vita però costringe a scelte dolorose e Undici deve partire. I Byers devono ripartire e lei è di fatto divenuta la sorella di Jonathan e Will. Saranno loro a prendersi cura di lei dopo la “morte” di Hopper. Nella quarta stagione avremo un nuovo atteso ritrovamento e, possiamo scommeterci, ci sarà da commuoverci.