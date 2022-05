Toscana trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

Toscana è un nuovo film Netflix, una commedia romantica che evidenzia il potere curativo dell’Italia e la sua tendenza a far sbocciare l’amore.

Toscana ricorda un po’ Un’ottima annata con Russell Crowe. Un burbero uomo di successo si ritrova a viaggiare in un altro Paese per un’eredità, ignaro del fatto che la sua vita cambierà per sempre. Una dolce storia d’amore, da gustare quando si ha voglia di farsi coccolare da una pellicola, senza doversi impegnare poi tanto nel seguirne la trama.

Toscana trailer

Toscana trama e cast

Uno chef danese particolarmente brillante e di successo si ritrova a dover compiere un viaggio in Italia. Suo padre è deceduto da tre settimane, come lui apprende dal documento del notaio, lasciandosi alle spalle un’enorme tenuta in Toscana. Dentro di lui si cela una profonda rabbia ma lui nega tutto, mentendo anche a se stesso.

Si cimenta in questo viaggio controvoglia, senza alcuna intenzione di tenere per sé l’eredità. Intende vendere la proprietà il prima possibile. Il destino ha però in serbo per lui ben altro. Serve del tempo per completare il tutto, ovviamente, considerando le dimensioni della tenuta. Per la prima volta dopo molto tempo lo chef ha dunque del tempo libero. Theo incontra Sofia, che lo spinge a guardarsi dentro, riscoprendo un’anima che ha zittito per troppo tempo. Un’altra vita è possibile, fatta di sorrisi e d’amore.

Toscana è una commedia romantica diretta da Mehdi Avaz, che ha girato questa pellicola proprio nella splendida regione italiana, probabilmente la più famosa e apprezzata dai turisti di tutto il mondo. A dimostrazione del fatto che le riprese siano state effettuate proprio nel territorio italico, nel cast non mancano di certo attori nostrani come Andrea Bosca, ma soprattutto Cristiana Dell’Anna, co-protagonista al fianco di Anders Matthesen. I due interpretano rispettivamente i ruoli di Sofia e Theo.