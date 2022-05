Uomini e Donne Over Sylviane chi è la dama di Biagio

- Advertisement -

Andiamo a conoscere meglio una nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne: chi è Sylviane, la dama di Biagio

C’è una nuova dama per Biagio. La nuova protagonista del trono over di Uomini e Donne è Sylviane, donna dal nome esotico che sta conoscendo meglio uno dei cavalieri ormai simbolo del programma, ovvero Biagio Di Maro. Andiamo dunque a conoscere meglio la donna e a vedere come procede la conoscenza tra i due.

Uomini e Donne: chi è Sylviane

Sylviane è entrato in studio palesando il suo interesse per Biagio e i due sono usciti a cena, una serata piacevole che sembra aver dato fatto scattare un buon feeling. Nonostante le parole di Tina, volte a mettere in guardia la donna dall’atteggiamento di Biagio, che secondo l’opinionista non sarebbe interessato a conoscere in maniera sincera alcuna donna, la donna è stata colpita positivamente da Biagio e ha apprezzato le attenzioni che le ha rivolto Biagio durante la loro serata insieme.

Tutto sta andando alla grande dunque tra i due, che hanno dimostrato di avere anche un’intesa fisica e il cui rapporto sta evolvendo arrivando anche a un tenero bacio. Tuttavia, non tutti in studio sono convinti della genuinità di questo rapporto: Tina sta continuando a mettere in guardia Sylviane, continuando a sottolineare che Biagio non è in realtà per nulla interessato alla donna e come in passato questa conoscenza non porterà a nulla di concreto. Al momento Sylviane continua a difendere a spada tratta Biagio, dimostrando di apprezzare molto il comportamento che il cavaliere le sta riservando e dicendosi sempre più convinta di voler andare avanti con la conoscenza.

Vedremo dunque come si evolveranno le cose tra Biagio e Sylviane, se la donna riuscirà finalmente a fare breccia nel cuore del cavaliere o se la conoscenza non porterà a un futuro, come avvenuto in passato.