Anticipazioni Uomini e Donne la scelta di Veronica Rimondi nell’ultima registrazione fa impazzire i fan. Ida pubblica una foto su Instagram per salutare i telespettatori

Le anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne trono classico svelano chi è la scelta di Veronica Rimondi. La tronista milanese aveva stupito in questi giorni per il suo interesse nei confronti di Andrea. Per l’intero percorso nel programma di Maria De Filippi la Rimondi sembrava fin dalla prima esterna avere occhi solo per Matteo. Eliminato Federico tutti si aspettavano subito i petali rossi per l’imprenditrice ed il corteggiatore veneto, che è sempre piaciuto a tutti per la sua classe da Tina a Gianni.

Invece nulla di fatto, Andrea è entrato nelle simpatie della tronista fino ad arrivare ad un bacio nel corso di una romantica esterna di sera in una magica location. Matteo non è rimasto però spiazzato dal comportamento di Veronica, il corteggiatore ha sempre sentito che tra di loro c’era qualcosa di più e che il loro bacio appassionato in un prato era l’inizio di una storia d’amore, non un semplice avvicinamento.

Al Trono Classico il primo a fare la sua scelta è stato Luca Salatino poi è toccato alla tronista che ha confermato le aspettative con gli spoiler sull’ultima registrazione che sorridono a molti fan. Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne del profilo Instagram uominiedonneclassicoeover la scelta di Veronica è Matteo che ha detto sì! La Rimondi ha avuto così la cascata di petali rossi e i complimenti di Tina e Gianni.

La scelta della tronista e quella di Luca non sono state però le uniche sorprese emersa dalle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne: non ci sarà un allungamento del programma che finirà come sempre la prima settimana di giugno, di preciso il 3. Un imprevisto? No, era già stato stabilito così.A confermarlo anche Ida Platano che ha postato su Instagram una storia con un borsa in cui salutava e ringraziava la redazione del dating show di Maria De Filippi. Al prossimo anno!