Che fine ha fatto Sara 3 finale spiegato: come finisce la serie Netflix

- Advertisement -

Come finisce Che fine ha fatto Sara 3? Ecco la spiegazione del finale della terza e ultima stagione della serie TV Netflix messicana.

Che fine ha fatto Sara è diventato un fenomeno globale. La serie TV Netflix ha coinvolto milioni di spettatori, tutti in attesa di scoprire come finisce questa avvincente storia. Ecco, basta pazientare, godetevi la spiegazione del finale di Che fine ha fatto Sara 3.

Che fine ha fatto Sara 3 riassunto

La terza e ultima stagione di Che fine ha fatto Sara si è aperta con la sua bara riportata alla luce e poi scoperta vuota. Questo cambia tutto, ovviamente. L’indagine passa da omicidio a persona scomparsa e gli interrogativi non fanno che aumentare. Alex riceve inoltre una telefonata da una persona misteriosa, che gli svela come Marifer, creduta morta in un incendio al termine della seconda stagione, è in realtà ancora viva. Sappiamo che c’era la sua mano dietro il sabotaggio che ha portato alla morte, presunta, di Sara. Le ustioni sono gravissime e Marifer è sul punto di morire. Con le poche forze rimaste, dice ad Alex che lo psichiatra di sua sorella, il dottor Alanis, è responsabile per quanto accaduto a Sara, insieme con Nicandro.

Il destino per i Lazcano pare essere decisamente mutato. Elisa ha dato alle fiamme il loro casinò e i traffici di Cesar sono stati svelati. La famiglia ha perso la propria fortuna. Lo stesso Cesar parte per le Seychelles con i soldi rimasti, ma è poi costretto a tornare quando Alex gli ripulisce il conto. L’uomo scopre infine che sua sorella è viva e che è tenuta segregata in una struttura, dove ha dato alla luce una bambina. Alle spalle di tutto ciò vi è il vecchio amico di Cesar, Reinaldo.

Scopriamo che questi, che è il padre di Nicandro, crede di poter “guarire” l’omosessualità e la schizofrenia. Effettua degli esperimenti atroci su Sara e tiene prigioniera la sua stessa figlia, Daniela. Tutto ciò prende il nome di Progetto Medusa.

Che fine ha fatto Sara 3 come finisce

La figlia di Sara si chiama Lucia e nel finale di stagione la vediamo riuscire a scappare dalla struttura, così da incontrare Alex per la prima volta. Viene però catturata. Suo zio decide di sferrare un attacco frontale, armato fino ai denti. Salva la ragazza e ha un faccia a faccia con Reinaldo, che uccide. Scopre però che sua sorella Sara è morta. Deceduta in seguito al parto.

Rodolfo viene ferito mortalmente durante l’attacco e Cesar ammette i propri crimini, compreso l’aver sparato al padre di Sara, Abel Martinez, e viene arrestato. Alex trova in seguito la vera tomba di sua sorella sul retro della struttura. Il mistero è risolto. La serie si conclude con Alex, Lucia, Elisa e Chema insieme, mentre la polizia riporta alla luce un gigantesco cimitero.

Sara è morta?

Per gran parte della terza stagione viene lasciato pensare che Sara possa essere ancora viva. La realtà è però ben diversa. Sara è morta. Intrappolata per anni nella struttura di Reinaldo, subisce incredibili torture fisiche e mentali. L’uomo, folle, la sfrutta per trovare una cura contro la schizofrenia. Nella sua struttura, inoltre, conduce esperimenti per “guarire” l’omosessualità. Sara dà alla luce una bambina ma le viene portata subito via. Capisce che scappare è impossibile e la sua unica via di fuga è attraverso la morte. La vediamo così accoltellarsi e trovare finalmente la pace.