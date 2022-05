Jack Reacher 2 trama e cast della serie TV Prime Video

- Advertisement -

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Jack Reacher 2, serie TV su Amazon Prime Video con Alan Ritchson.

Annunciato da tempo il rinnovo di Jack Reacher, serie TV di Amazon Prime Video incentrata sul celebre personaggio creato da Lee Child. Alan Ritchson tornerà nei panni dell’ex soldato, dopo il grande successo della prima stagione, apprezzata dai fan dei romanzi dopo le polemiche legate ai film con Tom Cruise.

Jack Reacher 2 trama e cast

Dopo il rinnovo ufficiale di Jack Reacher su Amazon Prime Video, è stato annunciato il romanzo di Lee Child al quale saranno ispirati i nuovi episodi. Alan Ritchson ha rivelato come le riprese avranno inizio in autunno 2022.

Jack Reacher 2 è ispirato a Vendetta a freddo, il cui titolo originale è Bad Luck and Trouble. Pubblicato nel 2007 e uscito in Italia nel 2009, è l’undicesimo romanzo della celebre serie di Lee Child, che conta 27 volumi.

Un uomo viene gettato nel deserto della California da un elicottero aziendale. La vittima precipita da mille metri d’altezza. Giorni dopo Jack Reacher vaga senza meta, con il solo peso di pochi oggetti personali. Nota un versamento anonimo sul proprio conto. La mittente è Neagley, ex membro della sua squadra al tempo dell’esercito, apparsa già nella prima stagione. La somma di denaro è precisamente 1.030.00 dollari. Un numero che Reacher riconosce essere un vecchio codice: 10-30 è urgente bisogno d’aiuto.

I due si ritrovano e confrontano su quanto accaduto. La morte di uno degli otto fidatissimi ex collaboratori di Reacher è un campanello d’allarme, considerando il modo violento in cui è avvenuto. Prima di precipitare nel vuoto, all’uomo sono state rotte le gambe. Tortura o semplice sadismo? Neagley convoca tutti i veterani a Los Angeles ma soltanto in quattro sembrano essere sopravvissuti a questa ondata omicida. C’è qualcuno lì fuori che ha messo nel mirino la sua vecchia unità e Jack è pronto a far abbattere la propria letale vendetta.

Guardando al cast, non sono stati ancora rivelati i nomi degli attori che prenderanno parte alla seconda stagione. Sappiamo però che in Jack Reacher 2 il protagonista sarà ancora una volta Alan Ritchson. Al suo fianco spazio a Maria Sten, che intrepreterà ancora una volta Frances Neagley. Il suo personaggio avrà però molta più importanza stavolta.