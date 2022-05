L’abbinamento perfetto trama e cast del film Netflix

- Advertisement -

L’abbinamento perfetto è una nuova commedia romantica su Netflix. Un film dolce e divertente, tutto da gustare. Scopriamolo insieme.

Se siete alla ricerca di un film leggero e dolce, ideale per concludere una lunga e dura giornata di lavoro o studio, L’abbinamento perfetto è la scelta giusta. Divano, magari in compagnia, e cercatelo nel vasto catalogo Netflix. Il gioco è fatto.

L’abbinamento perfetto trama

L’abbinamento perfetto è una nuova commedia romantica targata Netflix scritta da Elizabeth Hackett e Hilary Galanoy. Il titolo originale è A perfect pairing e la protagonista è una giovane manager di un’azienda vinicola in California. Ha dovuto sopportare il comportamento assurdo dei propri superiori per troppo tempo. Ha così deciso di mandare tutti a quel paese e licenziarsi. Per la prima volta si mette in proprio, correndo tutti i rischi del caso. Per riuscire ad avere successo ha però assoluto bisogno di un cliente facoltoso. Una volta messo nel mirino, prepara i bagagli e vola in Australia.

L’accoglienza non è però delle migliori. L’azienda in questione non intende affidarsi a importatori alle prime armi. È così che lei viene vista, nonostante la sua esperienza. È infatti soltanto una novellina per quanto riguarda il lato imprenditoriale. Decide però di non darsi per vinta, mettendosi in gioco. Si propone come nuova lavoratrice nel ranch, così da evidenziare il proprio impegno e avere la chance di mettere in mostra la propria indole. Ha inizio per lei un’avventura a dir poco faticosa, alleggerita dalla presenza di un giovane del luogo, che le mostra come si lavora in questo posto. Tra i due c’è del tenero quasi a prima vista e quest’esperienza lavorativa potrebbe di fatto cambiarle la vita in modi che non pensava possibili.

L’abbinamento perfetto cast

Le riprese de L’abbinamento perfetto si sono svolte nel Queensland, in Australia. La produzione si è spostata proprio nei luoghi descritti dalla trama. Ad agosto 2021 sono stati annunciati i protagonisti, che sono Victoria Justice e Adam Demos. Lei è nota soprattutto per aver recitato in Victorious, mentre lui è un volto noto di Netflix, avendo preso parte alla seconda stagione di Sex/Life.

A completare il cast vi sono:

Korey Williams

Samantha Tolj

Emma Kate Lawrence

Nicholas Brown

Antonio Alvarez

L’abbinamento perfetto streaming

Per vedere il film occorre accedere al proprio account Netflix, la cui app è visibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Questa commedia romantica è disponibile dalle ore 9.00 del mattino di giovedì 19 maggio.