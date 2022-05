Antonino Chef Academy dove si trova Villa Crespi

- Advertisement -

Scopriamo dove si trova Villa Crespi, dove è situato il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo pronto ad accogliere il vincitore della terza edizione di Antonino Chef Academy.

La terza stagione di Antonino Chef Academy fa il suo esordio in chiaro giovedì 19 maggio. Le sei puntate che compongono quest’ultima edizione dello show arrivano su Tv8 e decreteranno il vincitore, che avrà la grandissima occasione di lavorare nel ristorante stellato dello chef a Villa Crespi. Andiamo però a scoprire tutto sulla location che accoglie il ristorante di Cannavacciuolo.

Dove si trova Villa Crespi

Villa Crespi si trova in Piemonte, sulle sponde del lago d’Orta, precisamente nel comune di Orta San Giulio, in provincia di Novara. Una location incantevole, in uno dei borghi inserito nella lista dei più belli d’Italia, che accoglie il ristorante e l’hotel diretti da Antonino Cannavacciuolo.

La villa ha una storia lunga: è stata costruita nel 1879 grazie al patrocinio dell’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi e fu in origine chiamata Villa Pia, in onore della moglie dell’uomo: Pia Travelli.

L’edificio restò di proprietà della famiglia Crespi fino agli anni ’30 del 900, affermandosi come meta presa di mira da molti poeti, industriali e aristocratici. Dopo alcuni passaggi di mano, verso la fine degli anni ’80 la villa fu trasformata in albergo e ora accoglie, come detto, il ristorante e l’hotel di Antonino Cannavacciuolo.

Il ristorante del famoso chef si trova all’interno dell’hotel 5 stelle lusso e vanta ben due stelle Michelin. È un ristorante che unisce la tradizione campana, un omaggio alla terra d’origine dello chef, e quella piemontese che lo accoglie. Si tratta sicuramente di uno dei ristoranti più famosi d’Italia, meta di tantissimi appassionati e amanti della cucina.

Il ristorante è proprio l’obiettivo dei partecipanti della terza edizione di Antonino Chef Academy, che sognano di vincere il programma e poter provare un’esperienza unica lavorativa a Villa Crespi.