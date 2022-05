Annarita Esposito chi è Instagram: che lavoro fa per 30mila euro al mese

- Advertisement -

Annarita Esposito non è solo un’influencer. Il suo lavoro da Instagram ad altre attività è stato al centro del dibattito per i guadagni sui social. Scopriamo di più su di lei

Annarita Esposito è una nota influencer italiana che lavora all’estero. La fotomodella è diventata famosa inizialmente su TikTok, infatti la sua principale attività non è solo quella di postare foto su Instagram sponsorizzate e non, ma è quello di creator sul noto social che spopola tra i giovani. Su TikTok conta infatti oltre 2 milioni di followers grazie anche a dei simpatici video che anni fa postava insieme al suo ex fidanzato Giuseppe Morra, anche lui tiktoker. Annarita e Giuseppe si divertivano ad ironizzare su tutti i temi riguardanti la vita di coppia, sfatando o confermando luoghi comuni che sul digitale hanno molto funzionato.

Negli ultimi mesi Annarita Esposito è sbarcata anche su OF dove star e influencer di tutto il mondo guadagnano cifre record per condividere foto e video accattivanti. Perché si parla di Annarita Esposito? È stata una delle poche a dichiarare quanto guadagna un influencer.

Annarita Esposito chi è Instagram

Annarita Esposito è nata a Napoli nel 2001 e ha oggi 21 anni di età. Ha trascorso la sua infanzia nel capoluogo partenopeo ma già aveva una mentalità imprenditoriale. A soli 16 anni, come dichiarato da lei stessa sui social, è partita per formarsi all’estero e trasferirsi a Dubai. Accanto agli studi scolastici, ha intrapreso una carriera digitale acquisendo importanti competenze specifiche. Non a caso come confermano anche gli esperti del settore per essere un’influencer non basta solo postare belle fotografie se si è avvenenti, ma ci vuole dietro una particolare strategia come Annarita Esposito ha dimostrato in qualità di tiktoker.

Nella vita privata di Annarita Esposito oggi non c’è più il fidanzato Giuseppe Morra. I due, entrambi di origine napoletana, si sono conosciuti per lavoro e dopo anni si sono lasciati circa sei mesi fa rendendosi anche protagonisti di un video chiarificatore in diretta TikTok. Non si è mai ufficializzato il vero motivo per cui si sono lasciati anche se l’influencer ha spiegato che da tempo non andavano d’accordo mentre Morra ha accusato lei di averlo tradito perché dopo pochi giorni, da una lite che ha portato a lasciarsi, lei si era vista con l’ex.

Annarita Esposito di lavoro fa dunque l’imprenditrice digitale se vogliamo comprendere tutte le sue attività web e social. Su Instagram il suo profilo è @annaritaesposito dove conta 126 mila follower. Su TikTok invece è @annaritaesposito_ dove ha ad oggi 2 milioni di follower. Negli ultimi mesi ha anche spiegato il suo concetto di OF, la piattaforma su cui anche lei si è iscritta: è come postare i calendari delle dive anni 90. Annarita Esposito guadagna, con il suo lavoro, 30 mila euro al mese circa ma ha affermato che sue colleghe italiane all’estero arrivano a guadagnare fino a 100 mila euro.