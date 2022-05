Ghali nuovo album Sensazione Ultra: tracklist, duetti e info

- Advertisement -

Andiamo a scoprire la tracklist e tutte le informazioni su Sensazione ultra, il nuovo album di Ghali

Fa il suo ritorno Ghali: a distanza di due anni da Dna, l’artista ha pubblicato Sensazione ultra, il suo terzo album in studio. Un lavoro molto atteso, che s’inquadra in un momento molto florido per il rap italiano. Il 2022 ha infatti regalato molti album di successo e di grande valore, da Caos di Fabri Fibra a Sirio di Lazza, per ultimo Eclissi di Gemitaiz. Ora è il turno anche di Ghali, che è pronto ad unirsi alla schiera delle voci del rap italiano col suo nuovo album: scopriamo tutto su Sensazione ultra.

Sensazione ultra: la tracklist dell’album di Ghali

L’album è stato anticipato da una serie di singoli, da Wallah a Walo e Fortuna. In totale sono 12 le tracce dell’album ed esploreranno generi e anche culture diverse. Con Sensazione ultra Ghali celebra le proprie origini, unendo diversi stili che hanno rappresentato la sua musica, dal rap all’ethno e al drill, e le diverse culture che fanno parte della sua anima. Il rapper infatti canta in ben quattro lingue nell’album: italiano, arabo, francese e inglese.

Non mancano poi ovviamente i feat, da artisti giovani e più emergenti come Axell, Baby Gang e Digital Astro, a un gigante del rap come Marracash. La voce femminile poi che si aggiunge all’album è quella di Madame, una delle grandi protagoniste della scena attuale. Un album attesissimo dunque, con cui Ghali vuole affermare la sua musica e la sua cultura, sperimentando molto e mettendo tutto sé stesso in un progetto che promette di essere molto interessante.

Ecco, nel dettaglio, la tracklist dell’album:

Bayna

Bravo

Fortuna

Free solo feat. Marracash

Walo

Moon rage feat. Axell

Pare feat. Madame

Crazy

Peter Parker feat. Digital Astro

Wallah

Drari feat. Baby Gang

Sensazione ultra