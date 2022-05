Love Death Robots 3 trama dei 9 episodi

- Advertisement -

Scopriamo la trama dei nuovi episodi di Love Death Robots 3. La serie di corti animati è in streaming su Netflix da venerdì 20 maggio 2022.

Grande attesa per la nuova serie di Love Death Robots, la serie di corti animati destinata a un pubblico maturo, prodotta da David Fincher e Tim Miller. Un viaggio a dir poco intrigante, che in questa terza stagione vedrà caricati in streaming su Netflix nove nuovi episodi.

Love Death Robots trailer

Love Death Robots 3 trama

Three Robots – Exit Strategies: un episodio che vede il ritorno dei buffi android di Three Robots. Stavolta si cimentano in un viaggio intorno alla Terra alla scoperta di strategie di sopravvivenza post-apocalittiche studiate dal genere umano, ormai però estinto.

Bad Travelling: un crostaceo gigantesco attacca un veliero che va a caccia di squali. Un essere dalle dimensioni terrificanti e, soprattutto, molto intelligente. Il capitano sarà costretto a stringere un accordo con il mostro.

The Very Pulse of the Machine: una spedizione esplorativa sulla Luna prende una piega devastante. Un’astronauta deve mettersi in salvo, trascinando il corpo della copilota. Un’avventura atroce, da portare a termine mentre è sotto l’effetto di farmaci molto pericolosi, fondamentali per riuscire a gestire il profondo dolore per le ferite riportate.

Night of the Mini Dead: satira zombie che vede l’Apocalisse concepita in un cimitero. Tutto ha inizio con del sesso sulle tombe, il che accelera tremendamente, in pochi minuti, una vera e propria invasione di morti viventi.

Kill Team Kill: un gruppo di soldati americani deve fronteggiare un nemico decisamente differente da tutto ciò che si sono ritrovati dinanzi in passato.

Swarm: due scienziati postumani studiano una particolare razza di insetti privi di cervello, almeno in apparenza. Una storia che mescola terrore, sesso e filosofia.

Mason’s Rats: l’Apocalisse in Scozia ha inizio a causa di una vera e propria invasione di ratti. Un burbero contadino si ritrova a dover attuare delle misure a dir poco drastiche per far fronte a dei roditori evoluti.

In Vaulted Halls Entombed: in Afghanistan, nelle profondità delle montagne, un gruppo di soldati delle forze speciali ha il compito di recuperare un ostaggio. Questi è nelle mani di un gruppo di terroristi. Il vero male che si ritrovano dinanzi è però rappresentato da un antico dio dal potere terrificante.

Jibaro: una rivisitazione del tradizionale racconto della sirena che attira gli uomini verso un destino funesto. Una creatura prova a mettere in atto il proprio potere ma ciò è inutile su un cavaliere sordo, Jibaro. La Donna d’Oro ne resta terribilmente affascinata, il che dà inizio a una danza mortale tra due predatori.