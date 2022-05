- Advertisement -

Love Death Robots 4 si farà? La quarta stagione della serie di corti animati sarà annunciata da Netflix? Ecco cosa sappiamo.

Scopriamo le ultime news Love Death Robots 4. La terza stagione è in streaming su Netflix dal 20 maggio 2022. Le recensioni degli episodi passati sono positive ma questo potrebbe non bastare per un nuovo viaggio in questo mondo animati tra fantasy e fantascienza.

Love Death Robots 4 si farà?

Netflix ha per la prima volta lanciato sulla sua piattaforma streaming la serie di corti animati Love Death Robots nel 2019. Ben 18 episodi sono stati pubblicati, emozionando e terrorizzando il pubblico. Recensioni ottime da parte di utenti e critici, anche se non sono mancate alcune note negative. Per quanto graficamente lo show sia a dir poco emozionante, l’effetto colpo di scena finale non funziona in tutte le storie di fantascienza raccontate come dovrebbe. In alcuni casi, poi, c’è spazio per qualche cliché, soprattutto se a guardare è un abituale consumatore del genere.

Si è passati nel tempo dai 18 episodi della prima stagione agli 8 della seconda. Nella terza, in streaming dal 20 maggio 2022, è stata aggiunta una puntata, il che porta il conto a quota nove. Si tratta di un segnale positivo per il futuro?

Netflix non ha ancora annunciato Love Death Robots 4 e probabilmente eventuali news sul futuro della serie animata arriveranno dopo il lancio. Ci sarà da attendere qualche settimana per avere conferme in un senso o nell’altro, ma sappiamo che i creatori sono decisamente interessati a proseguire. Tim Miller e Jennifer Yuh Nelson hanno infatti detto a IGN (aprile 2021) che la squadra si sarebbe fatta trovare pronta per una quarta stagione: “Perché dovremmo smettere di fare Love Death Robots se continueranno a farcelo fare? Amo l’animazione e gli animatori. È una sorta di razza unica. È un vero onore portare a queste persone il progetto che non avrebbero mai pensato di poter ottenere”.