- Advertisement -

Nessun lieto fine è un thriller de 2022, il cui titolo originale è Happily Never After. Un film che vede una wedding planner trasformarsi in un incubo vivente.

State preparando il vostro matrimonio? Nessun lieto fine potrebbe non essere il film adatto a voi, se soffrite d’ansia o, al contrario, potrebbe darvi qualche indicazione su quei “red flag” cui fare attenzione in circostanze del genere. In questo thriller il giorno più bello della vita dei protagonisti viene messo seriamente a repentaglio da chi avrebbe dovuto rendere il sogno possibile.

Nessun lieto fine trama e cast

Laura è entusiasta perché finalmente sta per sposare il suo fidanzato Pete. Il grande giorno si avvicina e lei affida tutti i preparativi alla wedding planner Faith. Quando si recano da lei per il primo incontro e i preparativi, però, lui riconosce in lei una ragazza con la quale ha avuto un’avventura tempo fa.

Inizia a soffrire di profonda ansia, temendo che la sua futura moglie venga a scoprire il fatto. Implora Faith di tacere e tenere il segreto. Lei non ha però alcuna intenzione di assecondarlo, dal momento che rivedendo Pete è riaffiorato in lei il sentimento provato per il giovane. È più che mai intenzionata a spezzare la coppia, così da poter prendere il posto di Laura. Lui rifiuta categoricamente di assecondarla, ignaro del fatto che l’incubo è soltanto all’inizio.

Guardando al cast, i due protagonisti Laura e Pete sono interpretati rispettivamente da Erinn Fredin e Rich Holton. La loro wedding planner e villain della pellicola ha il volto di Alexis Allotta. A completare il novero degli attori e attrici vi sono poi Deveon Bromby (Sarah), Emilie Modaff (Baker), Francesca Fojas (Antonia), Lynne Baker (Wendy), Nicholas Bernardi (Steven), Matt Bowden (Jordan), Geneva Malone (segretaria) e Bradford Foote (invitata al matrimonio).