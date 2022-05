Pamela Petrarolo com’era a Non è la Rai FOTO

- Advertisement -

Scopriamo com’era Pamela Petrarolo ai tempi di Non è la Rai e com’è diventata oggi col passare degli anni.

Ha fatto il suo ingresso ufficiale nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi Pamela Petrarolo, che si unisce dunque alla schiera di naufraghi protagonisti dello show di Ilary Blasi. Pamela è un volto noto della televisione italiana e deve la sua notorietà grazie a un programma iconico come Non è la Rai: scopriamo com’era al tempo e com’è diventata.

Pamela Petrarolo: com’era a Non è la Rai

Il successo è arrivato prestissimo per Pamela Petrarolo. Era un’adolescente quando ha ottenuto una grandissima notorietà con Non è la Rai, uno dei programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Pamela ha esordito in televisione addirittura prima, ad appena 13 anni, in una rubrica di bambini a Domenica In. Poi negli anni ’90 è arrivato il grande successo con Non è la Rai, esperienza condivisa con altre grandi protagoniste dello spettacolo italiano come Claudia Gerini, Ambra Angolini e Miriana Trevisan.

Ai tempi di Non è la Rai, la Petrarolo portava un iconico caschetto, look con cui è diventata famosa. Poi, chiaramente, col tempo la donna è cresciuta ed è cambiata, alternando anche diversi look, fino a sfoggiare dei capelli rosso fuoco. Sono passati tanti anni e i segni del tempo sono evidenti su Pamela, che al tempo del successo era una ragazza e ora è diventata una donna. I cambiamenti inoltre sono stati resi evidenti dal fatto che la nuova naufraga ha anche vissuto un periodo lontano dalle telecamere dopo l’esperienza a Non è la Rai.

Ciò che di certo non è cambiato è l’entusiasmo e il sorriso che Pamela porta sempre con sé, una carica positiva che ora la showgirl ha portato anche sull’isola. È cresciuta, cambiata nell’aspetto dunque, ma sicuramente non nel carattere solare e gioioso che l’ha sempre contraddistinta.