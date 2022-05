Stranger Things 4 i primi 8 minuti in esclusiva: VIDEO

- Advertisement -

Grande sorpresa per i fan di Stranger Things: Netflix ha pubblicato i primi 8 minuti della quarta attesissima stagione

Cresce l’attesa per Stranger Things 4, una delle serie più apprezzate della piattaforma Netflix e giunta alla quarta stagione. Sono trascorsi circa due anni dalla pubblicazione delle prime immagini che mostravano Hopper ancora vivo. Successivamente le riprese si sono fermate a causa della pandemia spostando di fatto anche la messa in onda della quarta stagione. Solo nel settembre 2021 si sono concluse ufficialmente le riprese, come annunciato dagli stessi attori che fanno parte del cast.

Stranger Things 4 sarà suddivisa in due parti. La prima sarà disponibile su Netflix dal 27 maggio, mentre la seconda uscirà l’1 luglio. Per tutti gli appassionati della serie, la piattaforma streaming h pubblicato a sorpresa i primi 8 minuti di Stranger Things 4. Un piccolo regalo apparso sul canale Youtube di Netflix. Gli episodi saranno significativamente più lunghi rispetto alle stagioni precedenti con l’episodio 7 che sarà addirittura di 98 minuti. Il finale di stagione si avvicinerà alle due ore e mezza. Nel complesso, Stranger Things 4 sarà di quasi cinque ore in più rispetto alle tre stagioni precedenti.

Il piano per dividere le stagioni in due parti è stato annunciato per la prima volta dai creatori della serie Matt e Ross Duffer qualche mese fa, in una lettera aperta ai fan dello show pubblicata sul sito ufficiale di Netflix. All’epoca, i due hanno spiegato che la decisione era il risultato della lunghezza della stagione, che è quasi il doppio di qualsiasi altra puntata precedente. Hanno anche descritto la divisione come un modo per fornire ai fan nuovi episodi il prima possibile, dopo che i ritardi legati alla pandemia hanno provocato un divario di quasi tre anni tra le stagioni.