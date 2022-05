Syria cantante: le canzoni più famose

- Advertisement -

Ripercorriamo la carriera di Syria, scoprendo le canzoni più famose che ha realizzato la cantante.

Tra i volti della quarta puntata della terza stagione di Name that tune c’è anche Syria, che abbiamo già visto nella terza puntata dello show, trionfante insieme a Sabrina Salerno, Arisa e Anna Tatangelo. Ora la donna ritrova le compagne di squadra per sfidare Lodo Guenzi, Pierpaolo Pretelli, Bugo e Red Canzian: per l’occasione ripercorriamo la carriera di Syria attraverso le sue canzoni più famose.

Syria: le canzoni più famose

Cecilia Syria Cipressi, in arte semplicemente Syria, è nata a Roma nel febbraio 1977 e ha esordito nel mondo della musica nel 1995, vincendo Sanremo giovani con la cover del famoso brano di Loredana Bertè Sei Bellissima e guadagnandosi, così, la possibilità di partecipare anche all’edizione successiva del Festival. Nel 1996 dunque Syria trionfa nella categoria giovani del festival col brano Non ci sto e pubblica quindi il suo primo album, dal titolo uguale alla canzone vincitrice all’Ariston.

Nel 1997 dunque torna a Sanremo, stavolta per concorrere tra i big, e riesce ad arrivare sul podio, chiudendo la manifestazione al terzo posto con la canzone Non sei tu. Arriva quindi il secondo album della sua carriera, L’angelo, un grande successo che consolida la sua fame. La sua esposizione mediatica cresce ancora di più nel 1998, quando Syria firma Riflesso, brano che fa parte del famosissimo cartone animato della Disney Mulan.

In totale, Syria ha firmato dieci album in studio in carriera, l’ultimo dei quali è uscito nel 2017, col titolo 10 + 10. La cantante torna al Festival di Sanremo nel 2001, col brano Fantasticamenteamore, scritto per lei da Biagio Antonacci e nel 2003 con la canzone L’amore è, che le vale il quinto posto. In carriera Syria ha anche collaborato con altri artisti in singoli come Io ho te, insieme ai Club Dogo, Come non detto, con Ghemon, e Io, te, Francesca e Davide in featuring con Ambra Angiolini.