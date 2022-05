Beautiful anticipazioni Steffy moribonda torna Taylor con un nuovo volto

- Advertisement -

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful vedono Steffy in coma e il ritorno di Taylor: Spoiler forti su Finn

Nelle puntate italiane di Beautiful che stanno andando in onda su Canale 5 stiamo vedendo il lieto fine per Steffy incinta e Finn. Si è finalmente scoperto che il padre del bambino della Forester è suo marito e non Liam. I due sposi si sono riconciliati ed hanno ricominciato la loro vita insieme più uniti che mai.

A rovinare però la felicità della coppia la malvagia Sheila. Dalle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful la madre naturale di Finn si sporca le mani di sangue. Ora partono gli spoiler forti sulla soap americana dedicata alle vicende della famiglia Forester.

Sheila vuole zittire Steffy pronta a rivelare a Brooke il suo tranello. Pa donna è pronta a sparare alla figlia di Ridge ma tra il colpo di pistola e sua moglie si frappone l’innamorato Finn che si sacrifica per il suo grande amore e viene sparato da sua madre naturale.

Non c’è pace per la coppia. Mentre sta chiamando i soccorsi Sheila ferisce a colpi di pistola Steffy. La ragazza cade a terra esanime e viene sottoposta ad una lunga e difficile operazione per salvarle la vita. Steffy entra in come ed è qui che le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano una sorpresa inaspettata.

Per stare vicino alla figlia e pregare al suo capezzale arriva sua madre Taylor. L’ex moglie di Ridge stando agli spoiler sulla soap americana ha cambiato volto perché c’è un’altra attrice as interpretare questo importante ruolo. Taylor romperà il rinnovato equilibrio tra Ridge e Brooke? Ve lo riveleremo presto!