Elodie nuovo look capelli: come si chiama quello che ha fatto FOTO

- Advertisement -

Elodie Patrizi stupisce e cambia di nuovo look. La chioma diventa così ancora più sensuale ad esaltare la sua bellezza. Vediamo come sono cambiati i suoi capelli

Elodie da Amici fino al suo ultimo successo di Bagno a Mezzanotte in fatto di look non smette mai di stupire. Complice una particolare bellezza, ama giocare sempre con stili diversi e il suo hair look non passa mai inosservato. La cantante detta così legge in fatto di moda e stile dei capelli diventando una vera e propria icona per i suoi fan. Elodie con una foto su Instagram è uscita allo scoperto con il nuovo look. La Patrizi agli esordi se vediamo i video del suo provino ad X Factor sfoggiava una chioma castana molto semplice e amava stupire con rasta e treccine in occasioni speciali.

Ad Amici ha spaccato con capelli cortissimi prima biondi e poi rosa che esaltavano la bellezza del suo viso. Taglio corto anche per diversi video delle sue hit, tra cui Margarita in coppia con Marracash. Diventata una diva in fatto di stile, il suo hair look è diventato più sofisticato che modaiolo. Così a Sanremo 2020 è salita sul palco in qualità di co-conduttrice con una super coda e una chioma black. I suoi capelli neri e lunghi l’hanno accompagnata nei suoi passi di danza che l’hanno eletta come la Beyoncé italiana. Elodie non si è però accontentata ed è diventata ambasciatrice Wella Professionals che ha curato il suo nuovo look che a confronto con il passato mostra un’eleganza senza tempo ed esalta con naturalezza la sua innata sensualità.

Tra gli hair stylist che hanno curato il suo nuovo look dei capelli c’è Andrea Soriga. Come possiamo vedere dalla foto, la lunga chioma è solo apparentemente castano scuro. Le lunghezze sono esaltate da fasci di luce che con prodotti senza ammoniaca si schiariscono su due tonalità fino alle punte sembrando naturali. Questa tecnica che supera gli shatush è la nuova tendenza 2022 per i capelli lunghi e come scritto da VanityFair quello che ha fatto Elodie ai capelli si chiama Shinefinity.