Ronn Moss convention Forza italia parla di Puglia: il motivo fa rabbia

Ronn Moss masseria Paretano in Puglia è il nuovo investimento di Ridge di Beautiful cosa c’entra con la convention di Forza Italia

Ron Moss è stato protagonista della convention di Forza Italia organizzata da Silvio Berlusconi nella splendida location di Napoli. Il breve discorso dell’attore di Beautiful è diventato virale sui social. Un giorno dopo l’evento del partito di centro destra, gli utenti, in particolare su Twitter, non hanno fatto a meno di notare l’errore fatto da Ridge. Ronn Moss alla convention del patito di Berlusconi ha dedicato il testo del suo intervento alla Puglia, di come in questa splendida Regione abbia trovato pace, serenità e bellezza.

Ha dimenticato però che l’evento era a taglio nazionale e soprattutto il successo della terra del mare e dei trulli è frutto di un lavoro di investimento sul turismo di un governo di sinistra durato oltre 10 anni. Al di là della politica, molti utenti sui social non hanno fatto a meno di notare che Ronn Moss in Puglia ha una masseria e si sia fatto pubblicità piuttosto che fare da spalla a Silvio Berlusconi.

Ronn Moss Masseria Puglia tra Fasano e Monopoli

Ronn Moss ha aperto una masseria in Puglia pochi mesi fa, il 14 febbraio di quest’anno. La struttura si trova nella splendida Monopoli, di preciso nella contrada Paretano. È un resort di lusso immerso nel verde della Regione d’origine di Albano Carrisi. Ridge di Beautiful ha detto che dietro la sua masseria c’è la sintesi tra tutto ciò che è la bellezza della terra pugliese mista alla mentalità di Los Angeles, dove ha vissuto, che guida la struttura.

Quanto costa una notte in una stanza nel resort di Ronn Moss? In mezza stagione una doppia standard costa circa 120 Euro a notte. Il prezzo medio del ristorante è di circa 50 euro a persona e si mangia tipico del posto. Masseria Paretano è in particolare una location per eventi e matrimoni.