Letizia Battaglia: com’era nella realtà FOTO

Letizia Battaglia è stata una grande fotografa italiana, e ora la sua vita rivive nel film Solo per passione, con il volto di Isabella Ragonese. Ma com’era nella realtà?

Va in onda su Rai 1 in queste serate, domenica 22 e lunedì 23 maggio, il film di Roberto Andò Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, dedicato alla vita dell’iconica fotoreporter siciliana simbolo della lotta alla mafia, scomparsa a 77 anni lo scorso 13 aprile. A interpretare il ruolo principale è Isabella Ragonese, ma com’era nella realtà Letizia Battaglia? Scopriamolo insieme.

Com’era nella realtà Letizia Battaglia? FOTO

Letizia Battaglia è nata a Palermo il 5 marzo 1935, e ha iniziato a lavorare come fotoreporter nel 1969. È ricordata soprattutto per i suoi scatti in bianco e nero nella Palermo degli anni Settanta, in cui ha fotografato le situazioni sociali di una città devastata dalla mafia, con un particolare occhi per le figure femminili.

Negli anni principali della sua carriera, di cui si parla nel film Solo per passione, aveva tra i 40 e i 50 anni, più o meno la stessa età dell’attrice chiamata a interpretarla nell’opera di Roberto Andò, Isabelle Ragonese (che ha infatti 41 anni). Le due donne condividono anche le origini palermitane, anche se Ragonese ha dovuto essere truccata non poco per assomigliare maggiormente alla celebre fotografa.

Ecco qui di seguito alcune foto della vera Letizia Battaglia.