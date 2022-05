Solo per passione Letizia Battaglia fotografa cast e trama

- Advertisement -

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa è un film di Rai 1 dedicato alla storia delle nota fotografa palermitana, interpretata da Isabella Ragonese.

Dopo la proiezioni in anteprima di venerdì 20 maggio a Palermo, il film di Roberto Andò Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa sarà trasmesso anche in tv su Rai 1, in due puntate in onda in prima serata domenica 22 e lunedì 23 maggio.

Date scelte non a caso, perché il 23 maggio ricorrono i trent’anni della strage di Capaci che costò la vita al giudice Giovanni Falcone, e d’altronde proprio della mafia si occupò nel corso della sua carriera Letizia Battaglia, scomparsa peraltro a 77 anni lo scorso 13 aprile.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: la trama del film

Una storia unica, quella di Letizia Battaglia, che riuscì a emergere e imporsi in un mondo misogino e in un settore difficile come quello della fotografia e del fotogiornalismo, raffigurando con i suoi celebri scatti la realtà della Palermo dominata dalla violenza mafiosa. Il film racconta quindi la vita e la carriera della fotografa siciliana, diventata un’icona per il suo spirito anticonformista e per il suo impegno sociale.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: il cast del film

Per interpretare la protagonista Letizia Battaglia è stata scritturata una nota attrice italiana come Isabella Ragonese, nota per essere uno dei personaggi della serie Rocco Schiavone, ma con una grande carriera sia a teatro che al cinema (Il giovane favoloso, Yara). Ecco tutti gli interpreti di Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa.

ISABELLA RAGONESE – Letizia Battaglia

PAOLO BRIGUGLIA

ROBERTA CARONIA

ENRICO INSERRA

FEDERICO BRUGNONE

FAUSTO RUSSO ALESI

ELEONORA DE LUCA

EMANUELE AITA

DAVID COCO

AGLAIA MORA

ANNA BONAIUTO