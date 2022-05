Solo per Passione: la storia vera di Letizia Battaglia

- Advertisement -

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa è un film Rai con Isabella Ragonese, che racconta la vera storia delle celebre fotografa siciliana.

Va in onda su Rai 1 in queste serate, domenica 22 e lunedì 23 maggio, il film diretto da Roberto Andò Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, interpretato da Isabella Ragonese. L’attrice siciliana interpreta il ruolo della celebre fotografa Letizia Battaglia, un’icona del settore e un simbolo della lotta alla mafia, scomparsa recentemente a 77 anni, il 13 aprile scorso. Scopriamo qual è stata la sua vera storia, che ha ispirato il film Rai.

Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa: la storia vera

Letizia Battaglia era nata a Palermo il 5 marzo 1935. La sua carriera come fotografa è iniziata nel 1969 con l’inizio della collaborazione con il quotidiano L’Ora di Palermo, nella cui redazione era l’unica donna. Un anno dopo si trasferisce a Milano per lavorare con alcuni quotidiani locali, ma nel 1974 è nuovamente a Palermo, dove insieme a Franco Zecchin fonda l’agenzia Informazione Fotografica.

Durante questo periodo, la fotografa che ha ispirato il film Solo per passione inizia a documentare gli anni di piombo nel capoluogo siciliano, raccontando in particolar modo l’emergere del violento clan mafioso dei Corleonesi. Sono sue le foto che ritraggono il noto politico Dc Giulio Andreotti assieme a degli esattori della mafia, ed è lei la prima fotoreporter ad arrivare sul luogo dell’omicidio del politico Piersanti Mattarella.

Ma Letizia Battaglia non è stata solo la “fotografa della mafia”: i suoi scatti, rigorosamente in bianco e nero, raffigurano la Palermo dei suoi tempi, dalle tradizioni ai quartieri più disagiati, e seguono in particolare le figure femminili. La fotografia della ragazzina con un pallone da calcio, scattata nel 198 nel quartiere della Cala, la renderà famosa in tutto il mondo. Nel 1985, è divenuta la prima europea a ricevere il prestigioso fotografico Premio Eugene Smith, a pari merito con la collega statunitense Donna Ferrato.

All’attività giornalistica, ha affiancato anche quella politica, venendo eletta nel 1991 deputata regionale con il partito La Rete, e poi candidandosi alle comunali di Palermo con Sel nel 2012. Le sue fotografie sono state esposte in mostre in giro per il mondo, e nel 2008 è anche apparsa nel film di Wim Wenders Palermo Shooting. Ha collaborato alla realizzazione del film sulla sua vita Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, ma non ha fatto in tempo a vederlo concluso: è infatti morta a Cefalù, dopo una lunga malattia, il 13 aprile 2022.