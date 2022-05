Luca Daffrè tatuaggi: perché ha tatuato cervo sul petto

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta del significato dei tatuaggi di Luca Daffrè, protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi: in particolare scopriamo perché ha un cervo tatuato sul petto.

Tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è Luca Daffrè, entrato da poco nel programma, ma già tra i volti più popolari dello show. Andiamo a conoscere meglio l’ex corteggiatore di Teresa Langella e Angela Nasti a Uomini e Donne, in particolare il significato del vistoso tatuaggio che ha sul petto.

Luca Daffrè: perché ha tatuato un cervo sul petto

Sin dai suoi esordi, Luca Daffrè ha colpito per il suo fisico molto curato e ricco di tatuaggi. Su tutti spicca, senza dubbio, il cervo che ha tatuato sul petto. Un tatuaggio che ha sempre suscitato molto interesse, tanto che durante la sua esperienza a Uomini e Donne Tina Cipollari gli ha chiesto di mostrarlo durante un episodio. Si tratta di un disegno molto grande, che riempie praticamente tutto il petto del ragazzo. Luca non ha mai parlato del significato del suo tatuaggio, che oltre a essere esteticamente molto rilevante, ha anche un suo significato globale. Il cervo è infatti un animale che simboleggia coraggio e nobiltà d’animo, magari tatuandolo sul petto Luca ha voluto omaggiare i valori veicolati dal cervo.

Il tatuaggio per cui è diventato famoso ha anche però in alcune occasioni suscitato ironia e polemiche. Durante la sua esperienza a Temptation Island, in molti hanno trovato affinità tra il suo ruolo di tentatore e le imponenti corna dell’animale, mentre un po’ di disagio ha creato il tattoo quando Daffrè è stato testimonial della collezione intimo di Tenezis, con molti utenti che non hanno apprezzato la scelta proprio a causa di quel vistoso tatuaggio. Insomma, il cervo ha sempre caratterizzato Luca Daffrè, ciò che è certo è che si tratta di un tatuaggio veramente ben realizzato.