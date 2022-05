- Advertisement -

Vediamo quando andrà in onda la scelta di Luca Salatino, il cui percorso a Uomini e Donne è ormai arrivato alla fine.

Sta ormai per arrivare a conclusione il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne, come l’intera edizione del programma, che il 1 giugno andrà in onda con l’ultimo episodio, prima del periodo di pausa per le vacanze. Tra le storie che devono arrivare a compimento c’è sicuramente quella di Luca Salatino, tronista in procinto di fare la propria scelta: scopriamo quando andrà in onda.

Uomini e Donne: quando va in onda la scelta di Luca Salatino

Come è ben noto, le puntate di Uomini e Donne sono registrate e quindi la scelta di Luca Salatino è già avvenuta e presto la vedremo sul piccolo schermo. Come anticipato dalla pagina di Lorenzo Pugnaloni, Luca è finalmente arrivato alla sua scelta dopo un percorso molto lungo e la sua decisione sarebbe quella di uscire con Soraia, che avrebbe dunque vinto la concorrenza di Lilli.

Non si tratta di una scelta scontata, perché negli ultimi tempi i rapporti tra Luca e Soraia si erano leggermente raffreddati e in molti hanno pensato che questa lontananza poteva essere crescente. Invece, Luca ha deciso di uscire dal programma con Soraia, che non ha mai nascosto i propri sentimenti e che ora è pronta dunque a vivere la storia con Luca anche fuori dal programma.

Scelta fatta, dunque, ma quando la vedremo in onda? La data scelta dovrebbe essere quella del 31 maggio, la penultima di questa stagione di Uomini e Donne. Bisognerà dunque attendere quasi fino alla fine per vedere questo momento attesissimo, il coronamento di un percorso lungo, che ha vissuto fasi molto complesse e travagliate. Alla fine però è arrivato a conclusione, con Luca che ha scelto Soraia e presto vedremo la sua scelta in onda.