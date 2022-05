Rapina Firenze gioielleria: I Mitici il film che ha ispirato il colpo

- Advertisement -

Dei ladri hanno svaligiato una gioielleria a Firenze. Una rapina che ha ricordato un film: I Mitici – Colpo gobbo a Milano

Una rapina a Firenze sembra essere uscita da un film e infatti in breve si è iniziato a parlare di come il piano dei banditi pare essere stato ispirato da I Mitici – Colpo gobbo a Milano, pellicola cult con Claudio Amendola, Ricky Memphis e una giovanissima Monica Bellucci.

Rapina a Firenze

In breve un furto avvenuto in Toscana ha fatto il giro del web, almeno in Italia. Le modalità hanno infatti ricordato a tanti un famoso film. Una gioielleria in via Por Santa Maria, zona centralissima di Firenze, è stata svaligiata da un gruppo di ladri. Questi si sono introdotti passando dalle fogne, mettendo a segno un colpo di circa mezzo milione d’euro.

Una rapina effettuata durante la notte, in poco tempo. Non è stata scassinata la cassaforte. Sono invece spariti i gioielli esposti in vetrina. All’apparenza il negozio Gold&Florence non sembrava avere nulla di diverso dal solito. Non vi era infatti alcun segno d’effrazione. Tutto è divenuto chiaro, poi, all’apertura della saracinesca. I ladri sono entrati e usciti da un buco nel pavimento, che conduce direttamente alle fogne.

I Mitici – Colpo gobbo a Milano trama e cast

I Mitici – Colpo gobbo a Milano è una commedia del 1994 dal ricco cast. Il protagonista è Fabio, antennista romano che conduce una vita normalissima. Suo fratello Giulio, invece, è un esperto rapinatore. Viene però arrestato dopo l’ultimo colpo e quando Fabio va a trovarlo in carcere, scopre che quel furto serviva solo per finanziare il colpo della vita. L’obiettivo è una gioielleria di Milano.

Fabio rifiuta ma poi viene licenziato insieme con Enzo. Si ritrova così quasi costretto a cedere al piano del fratello, per quanto folle. Un uomo a Milano vende il sistema per aprire la cassaforte di questa gioielleria. A mettere in atto la rapina saranno così due ladri improvvisati. Fabio ed Enzo studiano il piano. Tanti gli imprevisti, come la presenza di una banda concorrente. Il piano è però solido e prevede l’ingresso dalle fogne, così come la fuga. Quando tutto sembra andare male, un po’ di fortuna “pioverà dal cielo”.

La coppia di protagonisti è composta da Claudio Amendola e Ricky Memphis, rispettivamente nei panni di Fabio ed Enzo. Al loro fianco in questa rapina vi è una giovanissima Monica Bellucci, che interpreta Deborah. A completare il cast vi sono Tony Sperandeo (Tonino), Ugo Conti (Igor) e Umberto Smaila (Direttore della gioielleria).