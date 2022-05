Un Altro domani quando inizia: va in onda al posto di

- Advertisement -

Un altro domani: andiamo a scoprire quando va in onda la soap opera, che prende il posto di un amatissimo programma su Canale 5.

È pronta una grandissima novità per quanto riguarda la programmazione di Canale 5. A partire da giugno diremo momentaneamente addio a uno dei programmi più amati del palinsesto televisivo, pronto a lasciare spazio alla soap opera Un altro domani: scopriamo tutti i dettagli della programmazione.

Un altro domani: quando va in onda

A partire da giugno la programmazione di Canale 5 verrà completamente stravolta. Dal 2 giugno non andrà più infatti in onda Uomini e Donne, che quindi si concluderà con la puntata del 1 giugno e andrà poi in vacanza. Al posto del dating show di Maria De Filippi ci sarà spazio per la soap opera spagnola Una Vita, che andrà in onda quindi dalle 14:10 alle 16 con due episodi che prenderanno il posto di Uomini e Donne. Ma questa programmazione è destinata a cambiare appena una settimana dopo.

A partire dal 6 giugno, infatti, farà il proprio debutto un’altra soap opera: Un altro domani. Si tratta di un’altra soap opera spagnola, che andrà a prendere il posto di Una Vita e proverà a replicarne il successo, con il duro compito di non far mancare Uomini e donne al pubblico di Canale 5.

Un altro domani, il cui titolo originale è Dos Vidas, è una soap opera spagnola che presenta una struttura molto particolare, alternando luoghi, epoche e ovviamente intrighi sentimentali. La protagonista del racconto è Julia, una ragazza che in procinto di sposarsi trova un vecchio manoscritto di sua nonna Carmen che proietterà dunque gli spettatori nella Guinea degli anni ’50. La trama seguirà dunque questo doppio filo, raccontando parallelamente le storie di Carmen e Julia. Appuntamento al 6 giugno dunque, quando vedremo finalmente la nuova soap opera di Canale 5, anche se dovremo dire addio all’appuntamento con Uomini e Donne.