Chi è Marco Varvello: la voce italiana dall’Inghilterra

Marco Varvello, scopriamo chi è il giornalista vero e proprio punto di riferimento per l’informazione in Italia dal Regno Unito.

Marco Varvello è uno degli ospiti della puntata di martedì 24 maggio di Oggi è un altro giorno. Scopriamo tutto dunque sul giornalista, protagonista nel salotto di Serena Bortone.

Chi è Marco Varvello

Nato a Vigevano nel luglio 1959, Marco Varvello ha una laurea in filosofia e una lunga carriera nel mondo del giornalismo. Le sue prime esperienze sono state ai quotidiani La Notte e Il Giornale ed è poi approdato in televisione verso il finire degli anni ’80, iniziando a lavorare in Rai. È stato prima conduttore del TG Regionale, poi del TG1 e ha vestito i panni di corrispondente da alcune delle più importanti città del mondo come Londra e Berlino. Proprio nella Capitale inglese ha costruito gran parte del suo lavoro, diventando un punto di riferimento per l’informazione in Italia dal Regno Unito.

La sua esperienza in Inghilterra lo ha portato anche a scrivere diversi libri: nel 2011 ha vinto il Premio letterario Ado-Lisant di Lille-Bruxelles con l’edizione francese del suo libro Dimentica le Mille e una notte, incentrato sui matrimoni forzati in Inghilterra sul finire del millennio. Nel 2019 poi Varvello è tornato in libreria con Uscita del Regno Unito dall’Unione europea – Brexit Blues, che come si evince chiaramente dal titolo affronta la delicata tematica della Brexit. Il suo lavoro come corrispondente dall’Inghilterra è sempre stato di un livello altissimo, tanto che nel 2018 la Foreign Press Awards 2018 lo ha premiato per il miglior servizio in lingua straniera incentrato sul Regno Unito.

La sua esperienza nel Regno Unito è di lunga data, dal 2014 Marco Varvello è responsabile dell’ufficio RAI per il Regno Unito e il suo ruolo lo ha portato ad avere tantissima risonanza per quanto riguarda il mondo dell’informazione in Italia e anche all’estero.