Compromessi sposi è una commedia del 2019 con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nel 2019 è giunto al cinema Compromessi sposi, commedia girata quasi totalmente tra Gaeta e Formia. La pellicola vede l’incontro-scontro tra un imprenditore leghista e un sindaco napoletano del centro Italia. Due realtà ben differenti, unite mal volentieri dalle nuove generazioni.

Compromessi sposi trailer



Compromessi sposi trama e cast

I protagonisti del film Compromessi sposi sono Diego e Gaetano, interpretati rispettivamente da Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Il primo è un imprenditore filo-leghista proveniente dal bergamasco. Il secondo, invece, è Sindaco di Gaeta. Le loro vite finiscono in subbuglio quando scoprono che i loro figli intendono sposarsi.

Ilenia è un’influencer interpretata da Grace Ambrose, mentre Riccardo è un aspirante cantautore interpretato da Lorenzo Zurzolo. Un vero e proprio colpo di fulmine tra loro. Anche se hanno poco in comune, in una sola notte hanno deciso di convolare a nozze. I loro padri, invece, si odiano fin dal primo incontro. Le differenze tra loro sembrano incolmabili. Spinti da ben radicati pregiudizi, non intendono cedere. L’unica cosa sulla quale sembrno andare d’accordo è la loro intenzione di impedire a tutti i costi che questo matrimonio si svolga.

Ricorrono a ogni mezzi per far desistere i ragazzi, tra ex fidanzati ricomparsi dal nulla e test del DNA. Ad aiutarli vi sono Claudia (Valeria Bilello), la figlia maggiore di Diego, e Tito (Dino Abbrescia), velista perseguitato dagli strozzini. A tentare di riportare la pace sono invece le due madri: Mia (Elda Alvigni) e Amelia (Rosita Celentano).