Isola dei Famosi 2022 Guendalina Tavassi lascia: il perché segreto

Isola dei Famosi 2022 prolungamento Guendalina lascia l’Honduras. Svelato il perché segreto del ritiro della Tavassi

All’Isola dei Famosi 2022 niente è come sembra ed è accaduto ieri sera nella diciannovesima puntata del reality. Al momento di comunicare il prolungamento dopo Alessandro Iannoni, che ha lasciato il suo percorso per motivi universitari, a sorprendere tutti è stata la decisione di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo ha scelto di lasciare l’Honduras ufficialmente e far ritorno in Italia. Come per il figlio di Carmen Di Pietro, anche per l’influencer è stato un lungo trascinarsi di tentativi a farle cambiare idea per restare. Ilary Blasi ha sfoderato la carta papà Luciano che però non è riuscito, nonostante le splendide parole nei confronti della figlia, a farle comprendere che non c’era nessun motivo per cui dovesse lasciare l’Isola dei Famosi.

Nulla da fare, Guendalina Tavassi ha continuato ad urlare e a sovrapporsi senza nemmeno ascoltare, in sostanza, cosa aveva da dire il padre perché continuava a ripetere in loop la stessa frase “devo lasciare l’Isola dei Famosi per tornare dai miei figli. Sono una madre”. Poi ha farfugliato impegni improrogabili e tra questi anche il diciottesimo compleanno della figlia Gaia a cui non può mancare per nulla al mondo anche se suo padre le ha sottolineato che per la ragazza non c’era alcun problema. Su Twitter molti utenti che hanno mandato in trend la Tavassi hanno svelato il segreto sul perché Guendalina ha lasciato ieri sera l’Isola dei Famosi 2022 non accettando il prolungamento e fermandosi alla diciannovesima puntata.

Per molti utenti il motivo è relativo all’uscita di galera del suo ex marito Umberto D’Aponte. La notizia è arrivata proprio poche ore prima della diretta della puntata in onda ieri sera il 23 maggio. In tanti sono certi che voleva accettare il prolungamento e che ha cambiato repentinamente idea. Suo fratello Edoardo è scoppiato in un pianto a diretto quando ha visto andare via in barca sua sorella che comunque ha lasciato il segno nei telespettatori più che nei naufraghi che non sono apparsi particolarmente dispiaciuti, tranne Nicolas Vaporidis. La verità è che in Palapa avevano intuito che l’influencer era una papabile vincitrice tanto quanto Alessandro Iannoni e quindi si sono “liberati” di due pezzi grossi. Ora gli equilibri cambieranno.