Don Matteo 13 quando finisce: cambio data

- Advertisement -

La tredicesima stagione di Don Matteo si avvicina alla sua conclusione: scopriamo quando finisce la fiction di Rai 1.

Don Matteo ha fatto il proprio ritorno con la tredicesima stagione, completamente rivoluzionaria perché ha visto il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova, con Don Massimo che ha preso il posto di Don Matteo. Anche con la nuova formula, la fiction sta confermando il suo incredibile successo e si appresta ad arrivare al gran finale di stagione: scopriamo dunque quando andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo.

Quando finisce Don Matteo 13

Don Matteo 13 ha avuto inizio il 31 marzo e fino al 5 maggio è andata in onda con una puntata ogni giovedì sera. Poi, dopo lo stop di una settimana dovuto alla trasmissione su Rai 1 dell’Eurovision Song Contest. La fiction con Raul Bova è tornato dunque martedì 17 maggio per la settima puntata, raddoppiando l’appuntamento settimanale del giovedì. Formula confermata anche per questa settimana, quando verranno trasmesse le ultime due puntate della fiction.

La nona puntata di Don Matteo 13 va in onda dunque martedì 24 maggio, mentre l’ultima puntata è prevista per giovedì 26 maggio. Dunque con il doppio appuntamento è stata anticipato quando finisce Don Matteo 13. Non più a giugno dunque, è ufficiale il 26 maggio come data del gran finale, in cui le trame di questa stagione arriveranno al proprio compimento. Vedremo se assisteremo alla risoluzione del triangolo amoroso tra Marco, Anna e Valentina e se scopriremo qualcosa in più su Don Massimo e sul suo passato. Tante domande a cui serve una risposta, ma non è detto che arriveranno tutte le soluzioni nel finale di stagione.

Don Matteo 14 tornerà infatti anche con la nuova stagione, per cui diversi punti della trama potrebbero rimanere aperti e affrontati nella prossimi episodi della fiction. Prima di scoprire però quali domande rimarranno senza risposta, ci sono ancora due episodi che hanno il compito di completare questa stagione dell’amata serie di Rai 1 con Raul Bova e andranno in onda martedì 24 maggio e giovedì 26 maggio data ufficiale di quando finisce Don Matteo 13.