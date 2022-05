Chi è Beatrice Rana: quante vittorie per la pianista prodigio

- Advertisement -

Scopriamo chi è Beatrice Rana, la famosa pianista che sin da piccola ha ottenuto tantissimi riconoscimenti.

Beatrice Rana è una delle ospiti della puntata di mercoledì 25 maggio di Oggi è un altro giorno, in onda come al solito nel primo pomeriggio di Rai 1. Andiamo a conoscere meglio la famosa pianista.

Chi è Beatrice Rana

Nata in provincia di Lecce nel gennaio 1993, Beatrice eredita dalla famiglia la passione della musica e inizia a studiare sin da piccola il pianoforte, debuttando in concerto ad appena nove anni. Beatrice nasce in una famiglia di musicisti e studia col pianista Benedetto Lupo a Monopoli, diplomandosi con lode e approfondendo anche lo studio della composizione.

La sua è una carriera avviata al successo sin da bambina, Beatrice mostra precocemente il suo grande talento e inizia presto a raccogliere i frutti del suo successo. A 18 vince il primo premio al Concorso Internazionale di Montreal, affermandosi come la prima italiana e la più giovane vincitrice della competizione. Il primo di tantissimi successi, in Italia Beatrice colleziona diversi riconoscimenti e si avvia a una fortunata carriera da solista con concerti in tutto il mondo.

All’attivo, oggi, Beatrice Rana ha cinque album ed è globalmente considerata una delle giovani pianiste più importanti al mondo. La ragazza vive a Roma e sta continuando a studiare presso la Hochschule für Musik, Theater und Medien di Hannover. La sua attività è volta anche all’affermazione delle donne nella musica, in un mondo in cui la prevalenza maschile è ancora forte. I direttori d’orchestra e i compositori sono ancora in prevalenza uomini, ma Beatrice è convinta che in futuro si arriverà a un maggiore equilibrio, una situazione che nel mondo dei concerti da solista è già ben più delineata, ma che rimane da definire in altri aspetti come appunto la composizione e la direzione d’orchestra.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, non sappiamo praticamente nulla di Beatrice Rana, che rimane molto riservata su tutto ciò che non concerne la sua attività lavorativa e la sua musica.