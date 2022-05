Francesca De Andrè Giorgio Tambellini chi è fidanzato del Gf 16

- Advertisement -

Francesca De Andrè: scopriamo chi è Giorgio Tambellini, il fidanzato che è apparso anche al Grande Fratello quando la ragazza era una concorrente.

Sulle pagine di Chi, Francesca De Andrè, nipote del cantautore Fabrizio, ha raccontato la relazione tossica che ha vissuto negli ultimi tempi e che l’ha costretta a subire continue aggressioni fisiche. L’ex gieffina finalmente ha trovato la forza di raccontare l’incubo che ha vissuto e la speranza è che per lei all’orizzonte ci siano giorni migliori. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sul suo passato, in particolare sull’ultimo fidanzato noto: Giorgio Tambellini, volto che abbiamo anche visto in televisione.

Francesca De André: chi è il fidanzato Giorgio Tambellini

Giorgio non fa parte del mondo dello spettacolo, è originario di Lucca ed è nato nel 1984. Non sappiamo moltissimo su di lui, le notizie su Giorgio sono sempre legate a Francesca De Andrè. I due si sono conosciuti nel 2018 e tra loro è scoppiato l’amore, ma la loro relazione è stata segnata da diversi alti e bassi. Giorgio è diventato famoso per il tradimento, che ha poi confessato, avvenuto con Rosi Zamboni. L’uomo è apparso al Grande Fratello 16 condotto da Barbara d’Urso, quando Francesca era lì come concorrente, e ha confessato il tradimento. La De Andrè e Tambellini si sono lasciati e lei ha intrapreso una breve relazione con Gennaro conosciuto nella Casa più spiata d’Italia.

Dopo questo avvenimento, Francesca e Giorgio si sono riavvicinati dopo qualche mese, quando la nipote di Fabrizio ha raccontato di aver superato le incomprensioni con il fidanzato di Lucca in un’intervista a Nuovo. Nell’occasione, la donna ha raccontato che i due hanno superato la loro crisi anche perché Tambellini ha deciso di cancellarsi da Instagram, risolvendo dunque tutte le problematiche legate ad eventuali sospetti e tradimenti. Da lì in poi, però, di Francesca non abbiamo avuto più notizie, la donna è progressivamente sparita dal mondo dello spettacolo e dei social fino ad ora, quando nell’intervista a Chi ha raccontato del suo periodo difficile. Sempre tramite il giornale diretto da Alfonso Signorini sappiamo che Giorgio Tambellini ha un figlio di 7 anni avuto da una precedente relazione e che con Francesca vivevano insieme a Lucca.