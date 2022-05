Una pericolosa ossessione: trama e cast

- Advertisement -

Una pericolosa ossessione: scopriamo la trama e il cast del film in onda su Tv8 nel consueto orario pomeridiano.

Solito appuntamento pomeridiano col cinema su Tv8. Il film di mercoledì 25 maggio è Una pericolosa ossessione, thriller drammatico diretto da Randy Carter, alla sua seconda esperienza dietro la macchina da presa dopo un altro film per la televisione, diretto nel 2016, dal titolo Il segreto del suo passato. Il film ha una durata di circa un’ora e mezza ed è stato girato in piena pandemia, tra luglio e agosto 2020, a Los Angeles. Andiamo dunque a scoprire di cosa parla il film e gli attori protagonisti.

Una pericolosa ossessione: la trama del film

La protagonista del film è Sophia, una giovane studentessa modella che s’impegna per ottenere una borsa di studio che le permetta di iscriversi a un college prestigioso. Sophia ha un bellissimo rapporto con suo padre, mentre ha perso sua madre anni prima. La ragazza dunque s’impegna per mostrare le sue abilità nelle selezioni per le cheerleader, ma qui trova l’opposizione di Victoria, che ha paura che la nuova arrivata possa metterla in ombra. Victoria inizia così a studiare un piano per liberarsi di Sophia e si rivela sempre più disposta a tutto per non rischiare che la nuova ragazza possa costituire per lei una minaccia. L’ingresso nel gruppo delle cheerleader porterà dunque molti problemi a Sophia.

Una pericolosa ossessione: il cast del film

Nei panni della protagonista Sophia troviamo Mariah Robinson, mentre in quelli della perfida Victoria Sydney Malakeh. Ecco il resto del cast: