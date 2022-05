Chi sono i PanPers e perché si chiamano così

- Advertisement -

Scopriamo chi sono i PanPers: tutto sui due comici, sulla loro carriera sul perché hanno scelto questo nome.

Andrea Pisani e Luca Peracino sono i due componenti dei PanPers, uno dei duo comici più famosi dello spettacolo italiano. Andiamo dunque a ripercorrere la carriera dei due.

Chi sono i PanPers

Il connubio tra i due attore ha origini lontano, si articola tra Milano e Torino e nasce nei laboratori del Cab41 e di Zelig sul finire del primo decennio degli anni 2000. Il successo arriva nel 2009, quando i due comici arrivano a Colorado, lo show in auge al tempo su Italia 1, e si fanno conoscere al grande pubblico. I PanPers diventando due dei protagonisti più amati dello show e cavalcando l’onda del successo si dedicano anche a progetti in solitaria.

Nel 2010 i due comici aprono il loro canale YouTube, l’anno successivo debuttano a teatro con il loro primo spettacolo: l’Akkattappara Show. Nello stesso anno sono protagonisti di Disney Channel, nella sit com In tour. Nel 2012 arriva anche l’esordio nel mondo delle fiction per uno dei due, Luca Peracino, che appare nella serie di Rai 1 Una grande famiglia, mentre l’anno successivo sia Luca che Andrea esordiscono sul grande schermo, prendendo parte al film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini.

I due continuano a portare avanti i propri programmi e nel 2016 tornano al cinema, nel film I babysitter, anche se prima in solitaria erano apparsi rispettivamente Andrea in Belli di papà e Luca in Matrimonio al sud. Negli ultimi anni li abbiamo rivisti al cinema nei film Riccione e Cambio tutto, mentre in tv hanno co-condotto il programma di Italia 1 Honolulu.

Resta da svelare un dubbio: ma perché i PanPers si chiamano così? Il nome deriva dalle prime esperienze nel mondo del cabaret dei due, quando senza nome venivano chiamati Pampers perché erano i più piccoli, col riferimento ovvio alla famosa ditta produttrice di pannolini. I due hanno poi mantenuto il nome, mettendo la “n” al posto della “m” per chiare ragioni di diritti.