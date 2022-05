Fedez Tananai Mara Sattei nuova canzone: info e data di uscita

- Advertisement -

Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno annunciato l’imminente uscita di un nuovo singolo, destinato a essere un vero e proprio tormentone della prossima estate.

L’estate si fa sempre avvicina, il caldo è ormai alle porte e sta per arrivare anche l’attesissima stagione dei tormentoni estivi. Gli artisti stanno per sfoderare le proprie armi, le canzoni che ascolteremo per tutta l’estate e tra queste sicuramente ci sarà il singolo annunciato da Fedez, Tananai e Mara Sattei. Un trio inedito, che si unisce nel brano La dolce vita, che uscirà il prossimo 3 giugno. Andiamo a scoprire tutto a riguardo.

Fedez, Tananai e Mara Sattei: come costruire un tormentone estivo

Fedez unisce le forze con due degli astri nascenti più interessanti del panorama musicale. Il rapper milanese è un vero e proprio mattatore del genere, ha firmato tantissimi brani di assoluto successo, come ultimo Mille, il singolo che ha dominato la scorsa estate realizzato insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. In questo nuovo capitolo dunque del rapporto tra Fedez e i tormentoni estivi entra anche un’altra grande dominatrice della scorsa estate, ovvero Mara Sattei, che insieme a Gazzelle con Tuttecose ha regalato uno dei brani più cantati di tutta la stagione.

Nessun tormentone estivo all’attivo per Tananai, ma lui è uno che, nonostante la giovane età, sa già come confezionare delle hit. Dalla sanremese Sesso occasionale a Baby Goddamn, Tananai ha già fatto ballare tantissime persone e ora è pronto a continuare a farlo anche insieme a Fedez e Mara Sattei con La dolce vita.

Fedez, Tananai e Mara Sattei saranno inoltre anche protagonisti anche del Love Mi, il grande concerto gratuito organizzato dal rapper milanese insieme a J-Ax. I tre dunque potrebbero regalare il loro brano anche dal vivo, ma intanto è molto vicino il momento di sentirlo in radio e in tutte le piattaforme digitale il 3 giugno.