Gianluca Vacchi chi è Sharon Fonseca mamma di Blu Jerusalema

Scopriamo chi è Sharon Fonseca, la giovane modella moglie di Gianluca Vacchi e madre della sua figlia Blu Jerusalema.

La vita di Gianluca Vacchi si è recentemente arricchita con l’arrivo di sua figlia, Blu Jerusalema, avuta con la compagna Sharon Fonseca. Scopriamo dunque chi è la donna, cosa fa nella vita e i dettagli della sua storia con il ricco influencer.

Gianluca Vacchi: chi è Sharon Fonseca

Sharon Fonseca è una giovane modella nata in Venezuela. Classe 1995, la ragazza a 14 anni si è trasferita insieme alla sua famiglia negli Stati Uniti, a Miami. Il sogno di Sharon è sempre stato quello di fare strada nel mondo della moda e inizia quindi a farsi notare in America, entrando nell’agenzia Ford Models, una vera e propria svolta per la sua carriera. Mentre porta avanti la sua carriera da modella, Sharon continua a studiare e si laurea a Miami in giornalismo e marketing analytics.

La moda diventa l’ambito in cui Sharon diventa famosa. Come modella diventa protagonista sulle passerelle di tutto il mondo, sfilando per importanti brand e in eventi importanti come il Festival di Cannes. Intanto Sharon si dedica anche a progetti personali, tenendo un blog dove scrive delle sue passioni, dalla moda ai viaggi e al benessere. La ragazza diventa famosa anche sui social, ottenendo un successo crescente e sfruttando la sua visibilità per muovere i primi passi nel mondo dell’imprenditoria, fondando la sua linea di gioielli dal nome Omkara.

Il nome di Sharon Fonseca è legato a quello di Gianluca Vacchi. I due si sono conosciuti nel 2018 sul set di un video musicale e da quel momento non si sono più lasciati. Nonostante la forte differenza d’età, la storia d’amore tra i due procede a gonfie vele e nella loro vita lo scorso ottobre è arrivata anche Blu Jerusalema, la loro prima figlia, La bambina alla nascita ha avuto qualche problema, è nata con una malformazione al palato, ma per fortuna l’intervento dei medici ha risolto il tutto.