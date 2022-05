Gianluca Vacchi cosa è una zipline: la più lunga d’Europa è a casa sua

- Advertisement -

Nel documentario Mucho Mas su Prime Video Gianluca Vacchi illustra la casa da sogno che sta facendo costruire, con tanto di zipline.

Sapete cos’è una zipline? Pensate che Gianluca Vacchi ne avrà una privata nella fantastica casa che sta facendo costruire. Un sogno a occhi aperti che il milionario sta realizzando per offrirla in dono a sua figlia. Sarà uno dei suoi lasciti per lei.

Gianluca Vacchi casa in Sardegna

Nel documentario Mucho Mas, su Prime Video, Gianluca Vacchi promette di raccontare tutto di sé. Spiega come di lui si sappia soltanto ciò che traspare dai social network. La sua vera storia non è mai stata raccontata, fino a questo momento. Facciamo un salto nel suo privato, il che ci consente di apprezzare anche il suo lato debole. Si confessa con sua moglie in merito alla tristezza che lo attanaglia quando pensa al futuro remoto. Potrà veder crescere sua figlia, ma fino a quando? Non è diventato padre a 30 anni, come spiega, e questo pone ovviamente dei limiti cronologici.

Sta facendo costruire una casa da favola per la sua famiglia. Un lascito soprattutto per sua figlia Blu Jerusalema, avuta da Sharon Fonseca. Un paradiso in Terra per la sua piccola. Qualcosa che possa sempre ricordarle di suo padre. Ha scelto la Sardegna, aggiungendo la splendida isola ai luoghi in cui possiede proprietà vastissime, che vanno dalla sua Bologna a Miami.

Sarà un covo di assoluta serenità, dove poter stare a contatto con la natura, isolati da tutto e tutti, anche se nell’assoluto comfort. L’abitazione sarà di 1200 metri, ai quali si aggiungeranno 100 mq di sole terrazze. Ci sarà di tutto, dal campo di padel a una discoteca privata. 2 lodge con suite e un totale di 15 camere. Non sappiamo quanto sia costata la proprietà del terreno ma conosciamo il costo dei lavori: 15 milioni di euro: “Spero di vivere abbastanza a lungo da vedere mia figlia capire i privilegi che ha”.

Gianluca Vacchi zipline

Sono tante le curiosità che caratterizzato l’uomo e il personaggio Gianluca Vacchi. Iniziamo col dire che la casa in costruzione in Sardegna non rappresenta assolutamente il suo primo “progetto folle”. Ha una casa da sogno a Miami, dove trascorre metà dell’anno solitamente, e una villa a Bologna, dove ha inizio Mucho Mas. Quella italiana è ben più grande di quella americana, spiega.

Si tratta del regno del Gianluca Vacchi Peter Pan. È grande 2200 metri quadrati ed è una sorta di villaggio vacanze. È la casa di un adulto mai cresciuto, come la descrive lui. È ricca di giochi impossibili. Vi è un palazzetto dello sport privato, una Spa dotata di lussi che molti hotel di sognano, una discoteca, una pista per l’elicottero e una zipline. Avete capito bene. E non una qualunque, bensì la zipline privata più lunga d’Europa: “C’è un cavo in cima a un albero altissimo e si collega a un altro albero lontano 350 metri e più basso. Ti agganci e voli”. Come se non bastasse, vi è anche un’area safari. Si è fatto arrivare della sabbia del serto e ha ricreato il suo angolo di Kenya, con tanto di lodge per gli ospiti.