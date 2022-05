Gianluca Vacchi patrimonio: quanto guadagna dopo il boom social

- Advertisement -

Quanto guadagna Gianluca Vacchi? Dall’addio all’azienda di famiglia al boom social, fino a diventare una star del lifestyle, come si definisce.

Scopriamo a quanto ammonta il patrimonio di Gianluca Vacchi. Quanto guadagna? Nel suo documentario Mucho Mas, su Prime Video, ha sottolineato come si sia fatto da solo. Ha inoltre smentito alcune voci infondate, come l’essere stato allontanato dall’azienda di famiglia. Ecco la verità.

Gianluca Vacchi azienda di famiglia

Intervistato dal Corriere della Sera, Gianluca Vacchi ha sollevato il velo sulla propria vita. Si parla molto di lui, spesso speculando. Ha così deciso di dire la sua, in parte in quest’intervista e poi soprattutto nel suo documentario Mucho Mas.

Haa raccontato come il suo patrimonio sia oggi 100 volte più grande rispetto a quanto gli era stato lasciato da suo padre. A sottolineare il suo grande lavoro e come si sia costruito da solo. L’azienda di famiglia è la IMA, che è diventata realmente enorme sotto la gestione di suo cugino. Ha sottolineato come la storia dell’essere stato allontanato sia una totale bugia. È stato lui a decidere di fare un passo indietro, non sentendosi adatto a una vita da manager. Avrebbe potuto guadagnare moltissimo per stare seduto, e invece ha deciso di limitarsi a prendere i dividendi in quanto azionista: “Tutto ciò me lo sono procurato comprando azioni da alcuni parenti con soldi miei, indebitandomi a 24 anni. Ho poi creato altre aziende, impostando il lavoro sulla delega. Per me era importante avere tempo per vivere a mio modo”.

Nel documentario ha spiegato d’aver avuto una visione sul futuro. Ha fatto di tutto per indebitarsi, acquistando quante più azioni possibili dai suoi parenti. Ciò lo ha poi spinto a vivere come un recluso fino a 35 anni: “Avevo molti debiti e non potevo pensare ad altro se non ripagarli il più in fretta possibile”. Ha quotato 4 aziende in borsa, preso parte a 12 settori diversi. Ne ha passate tante e oggi quella sua voglia d’essere il migliore lo ha portato ai vertici del mondo dell’imprenditoria.

Gianluca Vacchi quanto guadagna

Il patrimonio di Gianluca Vacchi è quasi tutto investito nella IMA, l’azienda di famiglia di cui è azionista e membro del consiglio d’amministrazione. Per sua scelta, però, si tiene ben distante dalla sua gestione pratica. La compagnia è vicina ai 2 miliardi di fatturato annui e il suo valore è quotato sui 3 miliardi di euro presso la Borsa di Milano.

Gianluca Vacchi possiede il 55% del Confiva, holding della famiglia che possiede a sua volta il 14% delle quote azionarie dell’IMA. Un valore stimato di partecipazione pari a 400 milioni di euro. Si dice che i dividendi delle sue azioni gli fruttino 5 milioni di euro all’anno. Una cifra inferiore alla realtà, come spiegato in Mucho Mas: “Purtroppo per i miei detrattori, che sostengono io riceva 5 milioni per stare lontano dall’azienda di famiglia, percepisco la rendita dei miei dividendi e le cifre sono ben maggiori a quelle che dicono”. Per le sue serate pare guadagni circa 25mila dollari. Ecco il suo compenso da Dj. La sua casa in Sardegna è in affitto, quando lui non è presente, al costo di 260mila dollari al mese.