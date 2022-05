Poveri ma ricchissimi stasera in tv trama e cast

- Advertisement -

Poveri ma ricchissimi è una commedia del 2017 diretta da Fausto Brizzi, con Christian De Sica ed Enrico Brignano, sequel di Poveri ma ricchi.

Un anno dopo Poveri ma ricchi arriva al cinema il sequel della commedia di Fausto Brizzi, Poveri ma ricchissimi. Ritroviamo la famiglia Tucci alle prese con nuove situazioni incredibili, come ad esempio la propria brexit personale.

Poveri ma ricchissimi trama

Kevi ha salvato la sorte della famiglia Tucci. Ha infatti messo in salvo i risparmi e tutti possono esultare perché, nonostante le spese folli, sono ancora milionari. Dopo l’ostentazione assurda ed esilarante in Poveri ma ricchi, la coppia composta da Danilo e Loredana fa il proprio ritorno in questo sequel dal titolo Poveri ma ricchissimi. Hanno ora una passione tutta nuova: la politica.

Sviluppano addirittura un programma, che mira a indire un referendum a dir poco singolare, che consenta al loro paesino di uscire dall’Italia. È loro intenzione dichiararsi Principato indipendente, proponendo così nuove leggi. Una brexit tutta personale, per una gestione politica famigliare. Grazie ai tanti soldi sul conto in banca e il sostegno di parenti a dir poco eccentrici, nonna Nicoletta e zio Marcello in primis, Danilo si appresta a diventare uno dei leader del mondo, forse più improponibile di Trump.

Poveri ma ricchissimi cast

Guardando al ricco cast di questa commedia, vediamo tornare il gruppo di attori protagonisti del primo film. Danilo Tucci è interpretato da Christian De Sica, mentre Marcello ha ancora il volto di Enrico Brignano. Loredana Bertocchi è invece Lucia Ocone, mentre Nonna Nicoletta è Anna Mazzamauro. Valentina è interpretata da Lodovica Comello, mentre il piccolo Kevi è Giulio Bartolomei. Al cast si aggiungono inoltre Paolo Rossi (Libero), Tess Masazza (Chloe), Giobbe Covatta (Don Genesio) e Massimo Ciavarro (Rudy).