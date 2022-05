Quando si sposa Beatrice Valli e la location da favola

- Advertisement -

Beatrice Valli: scopriamo quando si sposa la nota influencer e quale location ha scelto per celebrare le sue nozze.

È quasi arrivato il momento del matrimonio per Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia nata negli studi di Uomini e Donne è pronta a compiere il grande passo e lo farà a breve in una delle location più incantevoli della penisola. La data scelta dai due futuri coniugi è quella di domenica 29 maggio, mentre la location, secondo quanto rivelato tempo fa da Chi, è quella dell’isola di Capri. Uno scenario da favola, per il giorno più bello della vita di Beatrice Valli e Marco Fantini.

Beatrice Valli e Marco Fantini: il matrimonio e la storia d’amore

Domenica 29 maggio dunque Beatrice e Marco coroneranno un percorso di vita iniziato nel 2014, quando i due si sono trovati a Uomini e Donne e hanno deciso di proseguire la loro vita insieme. La donna è approdata nello show dopo la fine di una precedente relazione e ha deciso di corteggiare Marco Fantini. Tra i due è immediatamente scattata la scintilla e infatti Marco, alla fine del suo trono, ha scelto Beatrice e il loro amore è continuato a vivere con estrema forza.

La vita di Beatrice e Marco è stata arricchita anche dall’arrivo di ben due figli: Bianca e Azzurra, che si sono unite ad Alessandro, il figlio che la donna aveva già. I due sono delle vere e proprie star del web, sono due influencer di successo e Marco è molto attivo anche come modello. La loro quotidianità è molto seguita e apprezzata dai fan, che ora non vedono l’ora di vedere i due fidanzati sposati. Dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia, Beatrice e Marco riusciranno a dirsi il fatidico sì domenica 29 maggio, in una delle location più belle d’Italia, ovvero la splendida isola di Capri.