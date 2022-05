Chi è Jake La Furia e perché si chiama così

- Advertisement -

Conosciamo meglio Jake La Furia, concorrente della quinta puntata di Name That Tune: scopriamo chi è e perché si chiama così.

Jake La Furia è uno dei concorrenti della quinta puntata di Name that tune: insieme a Paolo Conticini, Francesco Facchinetti e Max Angioni proverà a interrompere il regno, che ormai dura da due puntate, di Sabrina Salerno, Arisa, Syria e Anna Tatangelo. Conosciamo meglio dunque il rapper, scopriamo la sua carriera e perché si chiama così.

Chi è Jake La Furia

Francesco Vigorelli, in arte Jake La Furia, è uno dei principali esponenti della scena rap italiana. Vero e proprio precursore del genere in Italia, il suo nome è legato indissolubilmente a quello dei Club Dogo, gruppo iconico nel panorama underground italiano. Figlio di un noto direttore artistico, Francesco si avvicina presto ai circoli hip hop, facendosi notare col nickname Fame e muovendo i primi passi nel collettivo Sacre Scuole, insieme ad altri artisti destinati a un futuro luminoso come Guè Pequeno e Dargen D’Amico.

La grande svolta arriva nei primi anni 2000: Vigorelli assume il nick Jake La Furia come tributo al personaggio Jake The Muss del film Once Were Warriors – Una volta erano guerrieri, e soprattutto insieme a Guè Pequeno e Don Joe fonda i Club Dogo, il gruppo che stravolgerà la storia del rap in Italia. Nel 2003 esce il primo Cd, dal titolo Mi Fist, che diventa subito un piccolo cult del genere e viene seguito da altri grandi successi come Penna capitale, Vile denaro e Dogocrazia. Con i Club Dogo Jake La Furia è protagonista di ben sette album e il gruppo lascia un’impronta profonda nella musica italiana, elevando il rap a genere molto diffuso non solo tra i giovani, ma anche tra il grande pubblico. I Dogo sono fonte d’ispirazione per tutte le generazioni di rapper che vengono dopo e che oggi dominano la scena musicale.

Oltre alla carriera con i Dogo, Jake La Furia si è dedicato anche alla carriera da solista, con l’uscita di due album nel 2013 e nel 2016, dal titolo Musica commerciale e Fuori da qui, e poi un joint album con Emis Killa nel 2020.